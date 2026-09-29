케이뱅크, '내맘대로 정기예금' 출시...이자 수령 시점 선택 가능

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 29일 이자 수령 시점 선택 정기예금을 출시했다.
- 이자 즉시·만기 수령과 세금 납부 시점도 고를 수 있다.
- 최저 100만 원 가입, 최고 연 3.71% 금리를 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 고객이 이자 수령 시점을 직접 선택할 수 있는 정기예금을 출시했다고 29일 밝혔다.
이 상품은 가입 즉시 이자를 받거나 만기에 받을지 선택할 수 있다. 추가 입금과 부분 인출은 각 2회까지 가능하다. 추가 입금은 만기일 전날까지 최소 100만 원부터 최초 가입액의 2배 이내 범위에서 할 수 있다.
이자를 즉시 받기로 한 고객은 추가 입금액에 대한 이자도 바로 수령한다. 부분 인출은 만기일 전날까지 가능하며, 중도해지금리가 적용된다.
이자를 즉시 받는 경우 세금 납부 시점도 선택할 수 있다. 세전 이자를 전액 받고 세금을 만기 원금에서 차감하거나, 세후 이자를 받고 만기에 원금을 그대로 돌려받는 방식 중 선택 가능하다.
최소 가입액은 100만 원이며 입금 한도는 제한이 없다. 금리는 가입 기간에 따라 1개월 연 3.0%, 3개월 연 3.3%, 6개월 연 3.4%, 12개월 연 3.71%가 적용된다. 가입일로부터 14일 이내 금리가 오르면 인상된 금리를 적용하는 서비스도 제공한다.
케이뱅크는 9월 30일부터 10월 31일까지 상품에 가입한 고객 중 추첨을 통해 10명에게 각 100만 원을 지급한다. 당첨을 위해서는 11월 10일까지 해당 상품을 유지해야 한다.
romeok@newspim.com