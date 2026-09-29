삼성전자, 뉴욕서 젠슨 황 밴 플리트상 수상 축하 영상

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 27일 젠슨 황 밴 플리트상 수상을 축하했다
- 삼성전자는 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 축하 영상을 송출했다
- 삼성전자는 엔비디아와 AI 팩토리 협력을 확대하고 있다
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엔비디아와 AI 협력 강화 의지 표현, AI 팩토리 추진 중
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 삼성전자가 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판을 통해 엔비디아 창립자 겸 CEO 젠슨 황의 '2026 밴 플리트상' 수상을 축하하는 영상을 송출했다.
삼성전자는 27일(현지시간) 오후 6시부터 28일까지 타임스스퀘어 전광판에서 젠슨 황 CEO의 혁신 리더십과 인공지능(AI) 산업 발전을 이끈 주요 성과를 조명하는 영상을 선보였다고 29일 밝혔다.
밴 플리트상은 비영리단체 코리아소사이어티가 한국전쟁 당시 미 8군 사령관을 지낸 제임스 밴 플리트 장군의 이름을 따 제정한 상이다. 한미 간 우호와 협력 증진에 기여한 인물이나 기관을 매년 선정해 수상한다.
황 CEO는 AI와 가속 컴퓨팅 분야의 혁신을 주도하며 한미 간 AI·반도체 산업 협력 확대에 기여한 공로를 인정받아 올해 수상자로 선정됐다.
타임스스퀘어 전광판에 송출된 축하 영상은 황 CEO를 상징하는 'Pioneer(개척자)', 'Architect(설계자)', 'Builder(건설자)', 'Friend(친구)' 등 네 가지 키워드를 중심으로 주요 활동과 업적을 소개했다. 또 다른 영상은 가상의 전시 공간을 배경으로 그의 주요 활동과 비전을 순차적으로 보여주며 수상의 의미를 담았다.
삼성전자와 엔비디아는 메모리와 시스템반도체 등 다양한 분야에서 협력해 왔으며, 최근 AI 시대를 맞아 협력 범위를 확대하고 있다. 삼성전자는 엔비디아의 가속 컴퓨팅과 디지털 트윈 기술 등을 반도체 제조 역량과 결합해 R&D부터 설계·제조에 이르는 전 과정에 AI를 적용하는 'AI 팩토리' 구축을 추진 중이다.
삼성전자는 밴 플리트상과도 인연이 깊다. 고(故) 이건희 삼성 회장은 한미 경제협력과 양국 관계 발전에 기여한 공로로 2006년 이 상을 수상했다.
raul1649@newspim.com