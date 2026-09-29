KT, 고객경청포럼 소상공인까지 확대…하이오더 불편사항 청취

AI 핵심 요약beta
- KT가 28일 소상공인 대상 고객경청포럼을 열었다.
- 외식업·카페·무인매장 고객 불편과 개선안을 들었다.
- KT는 의견을 서비스·제도 개선에 반영하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시니어 스마트폰 교육 등 일부 제안 실제 서비스에 반영
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = KT가 고객의 서비스 이용 과정에서 나온 의견을 상품과 제도 개선에 반영하는 '찾아가는 고객경청포럼'을 소상공인 고객까지 확대했다.
KT는 지난 28일 서울 마포구 프렙아카데미 공덕캠퍼스에서 제6회 고객경청포럼을 열었다고 29일 밝혔다.
이번 포럼에는 외식업과 카페, 무인매장 등 다양한 업종의 소상공인이 참여했다. 참석자들은 매장 운영 과정에서 겪는 어려움과 디지털 서비스 이용 경험 등에 대한 의견을 전달했다.
KT는 특히 테이블오더 서비스 'KT 하이오더' 등 매장용 디지털 솔루션을 실제 이용하면서 느낀 불편 사항과 개선 요구를 청취했다. 소상공인의 사업 운영을 지원할 수 있는 서비스와 제도에 대한 의견도 함께 받았다.
고객경청포럼은 KT가 고객군별 서비스 이용 경험과 불편 사항을 듣기 위해 운영하는 프로그램이다. 지난 4월 청년 고객을 대상으로 처음 시작한 뒤 5월 시니어, 6월 도서산간 지역 고객, 7월 외국인, 8월 Z세대 고객을 대상으로 진행됐다.
포럼에서 나온 의견은 관련 부서가 적용 가능성을 검토한다. 개선 과제로 선정된 사안은 이후 추진 현황을 별도로 점검한다.
일부 제안은 실제 프로그램으로 이어졌다. KT는 지난 5월 시니어 고객 대상 포럼에서 스마트폰 교육을 정기적으로 운영해 달라는 의견이 나오자 지난 8월부터 일부 KT플라자에서 월 2회 시니어 대상 디지털 교육을 시범 운영하고 있다.
박현진 KT Customer부문장 부사장은 "현장에서 나온 의견을 실제 서비스와 제도 개선으로 연결해 나갈 것"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com