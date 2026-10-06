'무장 공백' 메운 폴란드 FA-50GF, 동부 국경 방공 임무 들어갔다

2023년 도입한 12대… 공대공미사일 확보 뒤 전투대기 개시

부품·정비 지원 지연도 도마… 군수지원 완전 정상화는 확인 필요

러시아 칼리닌그라드 핵 경고 속 K2 전차와 동부 전력 보강

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 폴란드가 한국산 경전투기 FA-50GF를 처음으로 전투대기 임무에 투입했다. 2023년 기체를 도입하고도 무장 확보와 군수지원 문제로 전력화 논란을 겪었지만, 공대공미사일 등 필요한 무장을 확보하면서 영공 방어 임무에 들어간 것이다.

러시아가 역외영토 칼리닌그라드의 봉쇄나 공격에 핵무기로 대응할 수 있다고 경고하는 가운데, 폴란드는 K2 흑표 전차에 이어 FA-50GF로 동부 국경 방어 전력을 보강하고 있다.

한국항공우주산업(KAI)이 폴란드 공군에 납품한 FA-50GF 1·2호기가 2023년 8월 15일 폴란드 국군의 날 기념행사에서 미그-29(오른쪽)와 편대비행을 하고 있다. FA-50GF 1호기(왼쪽 위)와 2호기(왼쪽 아래)의 폴란드 현지 첫 비행 모습. [사진= 한국항공우주산업] 2026.10.06 gomsi@newspim.com

브와디스와프 코시니아크카미시 폴란드 부총리 겸 국방부 장관은 10월 2일 엑스(X·옛 트위터)에 "FA-50GF 경전투기가 전투대기 임무에 들어갔다"며 "동부 국경의 또 다른 보강"이라고 밝혔다. 그는 "항공기를 무장 없이 구매했지만 필요한 무장을 확보해 국방 임무에 활용할 수 있게 됐다"고 했다.

군사 전문매체 제인스는 "이번 발표가 첫 기체 2대의 폴란드 공군 취역 이후 약 37개월 만에 나왔다"고 보도했다. 도입 후 훈련·운용 단계에 있던 FA-50GF가 무장을 갖추고 국방 임무를 수행하는 단계로 넘어간 것이다. 다만 발표에는 임무에 투입된 기체 수와 구체적인 배치 장소가 공개되지 않았다.

폴란드는 2022년 한국항공우주산업(KAI)과 FA-50 48대 도입 계약을 체결했다. 이 가운데 12대는 전력 공백을 신속히 메우기 위한 FA-50GF로, 2023년 인도됐다. 나머지 36대는 폴란드 요구사항을 반영한 FA-50PL이다. 제인스에 따르면, 10월 5일 현재 FA-50GF 12대는 모두 인도됐지만, FA-50PL 인도는 아직 시작되지 않았다.

FA-50GF의 전투 임무 투입을 늦춘 핵심 요인 중 하나는 무장이었다. 군사 전문매체 밀리타르니는 폴란드가 FA-50GF용 AIM-9L 사이드와인더 단거리 공대공미사일을 확보했다고 보도했다. GF형은 구형 AIM-9 계열을 운용할 수 있지만, 폴란드가 F-16과 F-35용으로 구매한 신형 AIM-9X를 그대로 사용할 수는 없다. 기체 도입과 별도로 호환되는 미사일을 확보해야 했던 셈이다.

20㎜ 기관포탄 조달도 난항을 겪었다. 폴란드는 2023년과 2024년 조달 절차가 적격 신청 부족으로 무산된 뒤, 2025년 폴란드 업체 밀다트를 통해 튀르키예 국영 방산업체 MKE의 탄약 10만 발을 확보하는 계약을 추진했다. 주문 물량은 전투용 고폭소이탄 5만 발과 훈련탄 5만 발이며, 납품 완료 시한은 2026년으로 알려졌다. 다만 이번 전투대기 개시 발표만으로 계약 물량 전부의 납품이 끝났다고 단정할 수는 없다.

부품과 정비 지원도 초기 운용 과정에서 쟁점이 됐다. 폴란드 군사매체 디펜스24는 "2024년 10월 당시 정비 공구와 예비부품이 순차적으로 반입되고 기술인력 교육도 진행 중이었다"고 보도했다.

같은 매체가 전한 KAI 측 설명에 따르면, 당시 12대 중 11대가 운용 가능한 상태였고, 이전 12개월 평균 가동률은 77%였다. 이는 초기 운용 여건이 개선되고 있었다는 설명이지만, 이번 임무 개시 시점의 부품 수급과 정비 능력을 보여주는 수치는 아니다.

러시아 '발트의 섬' 칼리닌그라드와 폴란드 K2·FA-50GF 배치 현황. [사진= AI 생성 이미지] 2026.10.06 gomsi@newspim.com

따라서 이번 발표로 확인되는 것은 전투대기 임무에 필요한 무장을 확보해 방공 임무를 시작했다는 점이다. 예비부품 공급, 정비 지원, 계약상 군수지원 품목의 인도가 모두 정상화됐는지까지는 공개된 발표로 확인되지 않는다. '전력화 논란을 모두 해소했다'기보다는 '무장 공백을 메우고 전투 임무에 진입했다'고 보는 것이 정확하다.

폴란드 육군도 북동부 국경 지대에서 한국산 전차를 운용하고 있다. UPI통신은 제16기계화사단이 칼리닌그라드 국경에서 약 10~30㎞ 떨어진 지역에 K2 전차를 배치해 훈련하고 있다고 보도했다. 폴란드는 2022년 체결한 첫 실행계약으로 K2 전차 180대와 K9 자주포 212문을 도입하기로 했다.

칼리닌그라드를 둘러싼 러시아와 북대서양조약기구(NATO·나토)의 긴장도 높아지고 있다. 로이터통신은 9월 30일 러시아가 나토의 칼리닌그라드 봉쇄나 공격 시 핵무기 사용도 불사할 수 있다고 경고했다고 보도했다.

칼리닌그라드는 발트해에 접한 러시아 역외영토로, 나토 회원국인 폴란드·리투아니아 사이에 자리 잡고 있다. 러시아에는 북유럽과 중부 유럽을 겨냥한 미사일·방공·해군 전력의 거점인 동시에, 유사시 보급로가 차단될 수 있는 취약 지점이다.

로이터는 서방 군사 소식통을 인용해 지난 8월 중순 나토 회원국 항공기 수십 대가 칼리닌그라드 주변 공역에서 비공개 작전에 참여했다고 전했다. 유사시 러시아의 통신·레이더 연결과 방공망을 차단할 수 있는 능력을 보여주는 활동이었다는 설명이다. 나토는 러시아의 경고에 "무책임한 핵 수사(修辭)를 중단하라"고 촉구했다.

gomsi@newspim.com