KAI, 폴란드 MSPO서 차세대 공중전투체계 공개…유럽 공략 확대

AI 핵심 요약beta
- KAI가 9일 폴란드 MSPO 2026서 NACS를 공개했다
- KF-21·FA-50에 무인기 연동해 유럽 공략에 나섰다
- 폴란드 거점으로 헬기·전투기 후속 수출도 모색했다
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폴란드 거점으로 루마니아·불가리아·슬로베니아 등 신규 수출 기회 모색
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한국항공우주산업(KAI)이 폴란드 국제방위산업전시회(MSPO 2026)에서 KF-21과 FA-50 등 주력 항공기에 무인기를 연동한 차세대 공중전투체계를 선보이며 유럽 시장 공략에 속도를 낸다.
KAI는 8일부터 11일(현지시간)까지 폴란드 키엘체에서 열리는 제34회 MSPO 2026에 참가한다고 9일 밝혔다. MSPO는 1993년부터 열린 육·해·공 통합 방산 전시회로 올해 약 35개국 900여개 업체가 참가한다.
KAI는 이번 전시회에 미래전투체계존을 마련하고 무인전투기(UCAV)와 다목적무인기(AAP)가 연동된 KF-21, 저궤도 통신위성 등을 유기적으로 연결한 차세대공중전투체계(NACS)를 공개했다. 이를 통해 KF-21을 향후 6세대 전투기 체계로 확장하기 위한 단계별 개발 방향을 제시했다.
FA-50존에서는 AAP와 연동된 FA-50 형상을 전시하고 유·무인복합체계(MUM-T)를 적용한 성능 확장성을 강조했다. FA-50은 KAI가 2022년 폴란드와 48대 공급 계약을 체결한 기종으로, 폴란드 공군 도입 이후 인접 유럽 국가를 대상으로 추가 수출 가능성을 모색하고 있다.
회전익 분야에서도 무인체계 연계를 전면에 내세웠다. KAI는 상륙공격헬기(MAH)와 소형무장헬기(LAH)에 공중발사무인기(ALE)를 적용한 MUM-T 체계를 공개하고 정찰·타격 능력과 생존성 향상 가능성을 제시했다.
특히 MAH는 지난 8월 체계개발을 완료한 기종으로, KAI는 이번 전시회를 계기로 유럽 내 헬기 교체 수요국을 대상으로 본격적인 마케팅에 나선다는 계획이다.
KAI는 폴란드에서 후속 사업 기회를 모색하는 동시에 루마니아와 불가리아, 슬로베니아 등 전투기 교체 수요가 있는 국가 관계자들과 만나 신규 사업 발굴에도 나설 예정이다.
김지홍 KAI 부사장은 "유럽에서 FA-50으로 입증된 국산 항공기의 성능과 신뢰성이 하반기 우리 공군에 첫 인도를 앞둔 KF-21에 대한 관심으로 이어지고 있다"며 "폴란드를 거점으로 유럽 전역에서 국산 항공기의 입지를 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.
KAI는 2023년 폴란드 민스크 공군기지에 기지사무소를 개소해 FA-50 사업의 고객·기술 지원을 진행하고 있다. 지난해 6월에는 바르샤바에 유럽 법인을 설립해 유럽 시장 확대와 수출 플랫폼 다각화를 추진하고 있다.
heoneykim@newspim.com