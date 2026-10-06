에코프로비엠-삼성SDI, 전고체 배터리 소재 공동개발

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황화물계 고체전해질·전고체용 양극재 협력 확대

개발부터 품질평가·양산체계 구축까지 협력

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에코프로비엠이 삼성SDI와 오는 2027년 황화물계 전고체 배터리 상용화를 목표로 핵심 소재 공동 개발에 나선다.

에코프로비엠은 삼성SDI와 전고체 배터리용 소재 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다.

에코프로비엠이 3월 인터배터리에서 공개한 전고체 배터리 소재.[사진=에코프로비엠]

이번 협약에 따라 양사는 전고체 배터리 개발 초기 단계부터 품질 평가와 양산 체계 구축까지 협력한다. 삼성SDI는 전고체 배터리 셀 개발과 양산 기술 고도화를 추진하고, 에코프로비엠은 전고체 배터리용 핵심 소재 개발을 담당한다.

협력 범위도 확대한다. 양사는 전고체 배터리용 양극재를 비롯해 양극용 전해질과 분리막용 전해질 등 핵심 소재 전반에서 공동 연구개발을 추진할 계획이다.

전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 액체 전해질을 고체로 대체한 차세대 배터리다. 에너지 밀도를 높이는 동시에 화재 위험을 낮출 수 있어 전기차와 휴머노이드 로봇 등 미래 산업에 활용될 핵심 기술로 꼽힌다.

에코프로비엠은 전고체 배터리 핵심 소재인 황화물계 고체전해질 분야에서 독자적인 공정 기술을 확보하고 연산 40톤 규모의 파일럿 플랜트를 운영하고 있다. 분말 제어와 품질 관리 기술을 기반으로 고체전해질 기술을 개발하는 동시에 기존 하이니켈 양극소재 기술을 활용해 고체전해질에 적합한 양극재 개발도 진행하고 있다.

에코프로비엠은 지난 8월 황화물계 고체전해질 프로젝트를 통해 산업통상부의 '슈퍼을(乙) 프로젝트'에도 선정됐다. 슈퍼을 프로젝트는 글로벌 공급망을 선도할 소재·부품·장비 기업을 육성하기 위한 연구개발(R&D) 지원 사업이다. 정부는 선정 기업에 과제당 200억원 규모로 7년 이상의 R&D를 지원할 계획이다.

산업통상부도 지난달 발표한 '배터리 산업기술 로드맵'에서 전고체 배터리를 미래 배터리 산업의 핵심 전략 기술로 선정하고 셀·소재 기업 간 공동 연구개발과 공급망 협력을 지원하기로 했다.

에코프로비엠은 전고체 배터리 소재 양산 시점으로 2027년을 목표로 하고 있다.

공보현 에코프로비엠 연구개발 담당 상무는 지난 7월 기업설명회에서 "현재 유수 고객사와 시양산을 검토 중으로 가장 빠른 양산 시점은 2027년이 될 것으로 예상하고 있다"며 "양산 라인 설계를 마치고 고객 수요에 맞춰 즉시 착공이 가능하도록 준비하고 있다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com