LG유플러스, 기술인재 교류 행사 '유플텍플' 개최

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 9일 ‘2026 U+ TECH PLUS’를 열었다.
- 행사는 7일 마곡 사옥서 열려 500여명이 참석했다.
- AI·SW·네트워크·보안 등 23개 세션을 진행했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스는 9일 인공지능(AI), 소프트웨어, 네트워크, 보안 등 주요 기술 분야의 연구개발 경험을 공유하는 '2026 U+ TECH PLUS(유플텍플)' 행사를 개최했다.
지난 7일 서울 강서구 마곡 사옥에서 열린 행사에는 임직원과 석·박사 과정 인재, 교수 등 500여 명이 참석했다. 2023년 시작한 이 행사는 올해 4회째다.
행사에서는 AI, 소프트웨어, 네트워크, 보안, 품질 분야를 주제로 23개 세션이 진행됐다. 연구위원 및 전문위원들이 각 분야의 기술 인재들에게 연구개발 현황과 기술 혁신 사례를 소개했다.
대학 연구실과 기업 현장의 교류를 확대하기 위해 석·박사 과정 인재를 특별히 초청했다. 조직문화 패널 토크와 네트워킹 프로그램도 함께 진행돼 참석자들이 현직자들의 업무 내용, 필요 역량, 경력 개발 과정 등을 직접 물을 수 있는 기회를 제공했다.
참석한 석·박사 과정생들은 "현직자들이 실제 업무에서 다루는 기술 과제와 문제 해결 과정을 확인할 수 있었다"며 "기업의 연구개발 환경과 기술 직무를 이해하는 계기가 됐다"고 말했다.
origin@newspim.com