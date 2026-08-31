에코프로비엠, 전고체 배터리 '원팀' 구축…2027년 조기 상용화 목표

AI 핵심 요약beta
- 에코프로비엠은 31일 전고체 배터리 상용화에 나섰다.
- 원료·소재·셀 전주기 밸류체인을 구축하기로 했다.
- 2027년 황화물계 전고체 배터리 상용화를 목표했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
황화물계 고체전해질 연산 40톤 파일럿 운영…대량 양산 공정 최적화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 에코프로비엠이 전고체 배터리 조기 상용화를 위해 원료부터 소재, 셀로 이어지는 전주기 밸류체인 구축에 나선다.
에코프로비엠은 지난 26일 경기도에서 정부의 '슈퍼을 프로젝트' 추진을 위한 관련 기업 및 연구기관과 킥오프 미팅을 열고 본격적인 활동에 착수했다고 31일 밝혔다.
슈퍼을 프로젝트는 세계 최고·최초 수준의 기술을 확보해 글로벌 공급망을 선도할 소재·부품·장비 핵심 기업을 육성하기 위한 정부 연구개발(R&D) 지원 사업이다. 산업통상부는 이달 초 에코프로비엠을 포함한 5개사를 슈퍼을 기업으로 선정했다.
에코프로비엠은 이번 프로젝트를 주관해 전고체 배터리 핵심 소재인 황화물계 고체전해질 기술 개발을 추진한다.
원료 업체로부터 고순도 황화리튬(Li2S)을 공급받은 뒤 대량 생산을 전제로 결정성 제어와 불순물 제거, 입도 균일성 확보 등 공정 기술을 구현할 계획이다. 개발한 고성능 고체전해질은 국내 배터리 셀 업체에 공급되며, 셀 업체가 이를 실제 셀에 적용해 실증·검증하는 방식으로 프로젝트가 진행된다.
한국전자기술연구원(KETI), 한국과학기술연구원(KIST), 포항공대(POSTECH), 한양대 등 연구기관과 대학도 프로젝트에 참여한다. 이를 통해 원료·소재·셀을 연결하는 산학연 협력체계를 구축한다는 방침이다.
전고체 배터리는 기존 액체 전해질을 고체로 대체한 차세대 배터리로, 안전성과 에너지 밀도를 높일 수 있어 전기차와 휴머노이드 로봇 등 차세대 플랫폼용 배터리로 주목받고 있다.
에코프로비엠은 현재 황화물계 고체전해질 분야에서 독자적인 공정 기술을 확보하고 연산 40톤 규모의 파일럿 플랜트를 운영하고 있다. 회사는 2027년 황화물계 전고체 배터리 조기 상용화를 목표로 국내 셀 업체들과 개발 로드맵을 공유하고 협력을 강화할 계획이다.
정현수 에코프로비엠 미래기술담당장은 "파일럿 단계의 성공을 바탕으로 대량 양산 공정을 최적화해 제조 단가를 낮추겠다"며 "차별화된 공정 기술을 고도화해 셀 업체들의 전고체 배터리 상용화를 차질 없이 뒷받침할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com