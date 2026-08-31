송석준 외통위원장 "네팔 당국 통제로 한국 등 관계국 본격 수색 아직 이뤄지지 못해"

AI 핵심 요약beta
- 국회 외통위가 31일 외교부를 찾아 네팔 홍수 실종자 수색을 보고받았다.
- 송석준 위원장은 네팔 현장 통제로 한국 수색이 본격화되지 못했다고 말했다.
- 정부는 신속대응팀을 보내 헬기·육로로 실종자 수색을 이어가고 있다.
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"2015년 대지진 혼선 경험...관계국 수색에 소극적"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 국회 외교통일위원회 소속 의원들이 31일 서울 세종로 외교부 청사를 방문해 네팔 홍수 피해와 한국인 실종자 9명의 수색·구조 작업 등 정부 대응 상황에 대한 김진아 2차관의 브리핑을 청취했다.
송석준 국회 외교통일위원장(국민의힘) 이날 브리핑 이후 청사에서 기자들과 만나 "네팔 당국의 현장 통제로 한국을 비롯한 관계 국가들의 수색 활동이 본격적으로 이뤄지지 못하고 있다"고 말했다.
송 위원장은 "현장이 2차 산사태 우려도 있고 협곡이라, 네팔 정부가 현장을 엄격히 통제하고 있다"며 "네팔 자체 수색이 중심이고, 한국을 비롯한 관계국 수색 활동은 현재 본격적으로 이뤄지고 있지 않다"며 외교부의 브리핑 내용을 전했다.
송 위원장은 중국과 인도가 수색 작업을 진행하고 있지만, 이 역시 일부 터널에 제한적으로 이뤄지고 있으며 관계국의 직접 수색은 아직 본격적으로 진행되지 않고 있다고 설명했다. 송 위원장은 "가용 자원들이 현장에 투입됐음에도 가동이 안 되는 상황"이라며 향후 본격적인 수색에 필요한 장비·인력·예산 등에 대해 국회 차원에서도 지원 방안을 모색하겠다"고 말했다.
네팔 당국이 관계국 수색에 소극적인 이유에 대해 고동진 국민의힘 의원은 "2015년 네팔에서 대지진이 났을 때 여러 국가가 지원하면서 현장에서 많은 혼선이 있었다고 한다"며 "이번에는 산악지역과 터널 수색 관련 전문성이 있는 중국과 인도의 지원을 우선 받은 것"이라고 전했다.
홍기원 더불어민주당 의원은 "공중이든 육상이든 수색 활동을 하려면 네팔 당국의 승인을 받아야 한다"며 외교부와 주네팔 한국대사관이 네팔 당국과 협력하고 있다고 말했다.
정부는 홍수 발생 직후 두 차례에 걸쳐 정부합동 신속대응팀을 현지에 파견하고 헬기 수색, 육로 접근 등 다각도로 실종자 수색을 시도하고 있다.
opento@newspim.com