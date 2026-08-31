나경원 "용혜인은 국민 십자포화 유도하는 미끼일 뿐...본질은 김승원"

AI 핵심 요약beta
- 나경원 의원이 31일 이재명 정부 개각을 비판했다.
- 용혜인 지명은 미끼, 본질은 김승원 법무부 후보자라고 했다.
- 이 대통령 재판 재개와 인사 철회를 요구했다.
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용혜인 지명에도 "준연동형 비례대표제가 낳은 참사"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 31일 이재명 정부의 2차 개각과 관련해 "용혜인 (성평등가족부 장관 후보자)는 미끼일 뿐, 본질은 김승원 법무부 장관 후보자"라며 이재명 대통령의 재판을 겨냥한 인사라고 주장했다.
나 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "동성애·동성혼 인정과 포괄적 차별금지법 등 극단적 갈등을 유발하는 용혜인을 전면에 던져 국민과 언론의 십자포화를 유도하는 '성동격서'이자 '썩은 고기 던지기' 전략"이라고 비판했다.
이어 "그 시끄러운 틈을 타 '공소취소 의원모임' 대표 출신인 김승원을 앞세워 이 대통령 자신의 범죄재판을 지우겠다는 수작"이라며 "국민을 위한 국정운영이 아니라 범죄 세탁을 위한 권력 사유화"라고 주장했다.
용혜인 성평등가족부 장관 후보자 지명에 대해서도 "준연동형 비례대표제 야합이 낳은 헌정사의 참사이자 이재명 공소취소 흉계를 가리기 위한 성동격서 기만극"이라고 했다.
나 의원은 특히 용 후보자가 장관에 지명된 뒤에도 국회의원직을 유지하겠다는 입장을 밝힌 것을 거론하며 "과정은 불공정했고, 사상은 편향됐으며, 행태는 몰염치하다"고 비판했다.
그러면서 "국민은 속지 않는다. 이 얄팍한 기만극을 즉각 중단하라"며 "비정상을 바로잡는 유일한 길은 이 대통령의 재판을 즉각 재개하는 것"이라고 강조했다.
김승원 후보자는 민주당의 '이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임' 공동대표를 맡아 이 대통령 사건에 대한 공소 취소를 공개적으로 촉구해왔다. 이에 국민의힘은 김 후보자 지명 이후 공소 취소를 염두에 둔 인사라며 공세를 이어가고 있다.
oneway@newspim.com