SK증권, 美 LACP '2025 Vision Awards' 2개 부문 플래티넘 수상

AI 핵심 요약beta
- SK증권이 31일 LACP 2025 Vision Awards서 2개 부문 플래티넘을 받았다.
- 지속가능경영보고서는 글로벌 Top 100에 국내 증권사 유일하게 들었다.
- SK증권은 ESG 공시 역량과 투명한 정보 공개를 인정받았다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SK증권은 미국 커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 '2025 Vision Awards'에서 ESG Report와 Sustainability Report 2개 부문 모두 최고 등급인 플래티넘(Platinum)을 수상했다고 31일 밝혔다.
SK증권 지속가능경영보고서는 'Top 100 Reports Worldwide' 62위, 'Top 100 Reports Asia-Pacific Region' 35위에 올랐다. 회사에 따르면 국내 증권사 가운데 유일하게 글로벌 Top 100에 선정됐다.
또 'Top 20 Korean Reports'에 이름을 올렸으며 아시아·태평양 Financials 부문에서는 'Regional Best Report' 브론즈(Bronze)에 선정됐다.
'LACP Vision Awards'는 전 세계 기업과 기관이 발간하는 주요 보고서를 평가하는 경연대회다. 올해는 20여개국 약 1000개 기관이 참여했다.
SK증권은 이번 평가에서 100점 만점에 99점을 받았다. 첫인상, 보고서 표지, 주주 서한, 보고서 서술, 재무정보, 메시지 명확성 등 주요 평가항목에서 만점을 기록했다.
이번 지속가능경영보고서는 'Sustainability and Beyond'를 주제로 발간됐다. 지속가능경영 전략과 주요 성과를 비롯해 지속가능금융, 기후변화, 생물다양성, 인권경영 등의 내용을 담았다.
SK증권은 글로벌 공시 기준 변화에 대응해 정보 구조와 전달 방식을 정비하고 주요 성과를 이해관계자가 확인할 수 있도록 보고서를 구성했다고 설명했다.
김미현 SK증권 상무는 "이번 수상은 지속가능경영 성과를 투명하고 신뢰도 있게 전달해 온 SK증권의 ESG 공시 역량을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 금융의 역할을 통해 지속가능한 변화를 만들어가고, 시장과 이해관계자가 신뢰할 수 있는 정보 공개를 지속해 나가겠다"고 말했다.
SK증권은 ESG Report 부문에서 2년 연속 플래티넘을 수상했다. Sustainability Report 부문은 지난해 골드에서 올해 플래티넘으로 한 단계 올라 올해 출품한 2개 부문 모두 최고 등급을 받았다.
dconnect@newspim.com