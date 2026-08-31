동원F&B, 건강과 실속 충족한 '추석 선물세트' 110여 종 출시

AI 핵심 요약beta
- 동원F&B가 31일 2026 추석 선물세트 110여 종을 출시했다.
- 참치·김·건강식 중심에 실속형과 협업 상품을 더했다.
- 동원몰은 31일까지 사전예약 판매와 혜택을 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 동원F&B가 건강과 실속 소비 트렌드를 반영한 '2026 추석 선물세트' 110여 종을 출시했다.
동원F&B는 단백질에 대한 관심이 높아진 점을 반영해 동원참치 선물세트 종류를 전년보다 약 20% 확대했다. 한 캔(135g)에 단백질 25g이 들어 있는 '라이트 스탠다드'를 비롯해 고추참치와 야채참치 등을 조합한 제품을 선보인다.
단백질 함량을 높이거나 나트륨을 줄인 신제품 '슈퍼참치' 2종을 활용한 선물세트도 마련했다. '프로틴30'은 단백질 30g을 담았고 '저나트륨 황다랑어'는 기존 제품 대비 나트륨 함량을 70% 낮췄다.
올해 출시 40주년을 맞은 양반김 선물세트도 확대했다. 곱창돌김과 감태, 매생이 등 프리미엄 김 제품과 캔김을 활용한 선물세트를 선보이고 패키지 디자인도 새롭게 바꿨다.
건강을 중시하는 소비자를 겨냥한 제품도 포함됐다. 스페인산 아보카도 오일과 알룰로스를 활용한 선물세트를 구성했고, 고물가 상황을 고려한 실속형 종합선물세트도 함께 준비했다.
캐릭터와 연예인을 활용한 협업 제품도 선보인다. 라인프렌즈 캐릭터를 적용한 '동원참치 라인프렌즈 에디션'과 방탄소년단(BTS) 진의 이미지를 활용한 'BTS 진 슈퍼참치 선물세트'를 판매한다. BTS 진 선물세트는 지난 추석과 설에 누적 4만 세트 이상 판매됐다.
친환경 패키지도 지속 운영한다. 100% 종이로 만든 '올페이퍼 패키지'와 멸균팩·폐플라스틱 재활용 소재를 활용한 '올-리사이클드 패키지' 등을 선보인다.
동원F&B의 식품 전문 온라인몰 동원몰은 오는 31일까지 추석 선물세트 사전예약 판매를 진행한다. 구매 고객에게 할인 쿠폰과 결제 금액에 따른 백화점 상품권을 제공하고 배송 출고일 지정 서비스도 운영한다.
동원F&B는 1984년 추석 처음 참치 선물세트를 출시했다. 2006년 누적 판매량 1억 세트를 넘어섰고 지난해에는 2억6000만 세트를 돌파했다. 최근 연간 판매량은 1000만 세트 이상이다.
hkj77@newspim.com