용혜인 "장관 돼도 의원직 유지 양해 구해...차기 총선 비례대표로 불출마"

AI 핵심 요약beta
- 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 31일 의원직 유지 입장을 밝혔다.
- 비례대표 승계 공백으로 사퇴 시 기본소득당이 원외정당이 된다고 했다.
- 차기 총선 비례대표 불출마 의사도 이미 당에 전했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자(기본소득당 의원)은 31일 성평등가족부장관 후보자로 지명된 가운데 의원직 사퇴 여부와 관련해 "연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황"이라며 의원직을 유지하겠다는 입장을 밝혔다.
용 후보자는 이날 자신의 페이스북을 통해 "당의 진로와 무관한 제 개인의 문제라면, 그리고 기본소득당의 의원이 저 혼자가 아니었다면, 의원직 사퇴 여부를 고민하지 않았을 것"이라며 이같이 밝혔다.
이어 "그러나 연합정치의 제도적 공백으로 비례대표 의원직 승계를 기본소득당이 할 수 없는 상황에서, 당 소속 유일한 국회의원인 제가 사퇴할 경우 기본소득당이 원외정당이 되어야 하는 어려움이 있다"고 밝혔다.
용 후보자는 "저의 의원직 사퇴와 관련해 특권이나 혜택으로 비춰질 수 있다는 여러 우려에 대해 잘 알고 있다"면서도 "개인의 결정이 당의 진로와 직결될 수밖에 없는 소수정당의 어려움에 대해 고개 숙여 양해를 구한다"고 말했다.
이어 "저는 차기 총선에서 비례대표로 출마하지 않겠다고 당에 이미 입장을 밝힌 바 있다"고 덧붙였다.
용 후보자는 "국민 여러분의 격려와 비판의 목소리 모두 겸허한 태도로 경청하고 고민하며, 인사청문회에서 성실하게 답변할 수 있도록 준비하겠다"고 강조했다.
kimsh@newspim.com