성수2지구 재개발에 DL이앤씨 단독 입찰…'2조 대어' 유찰

AI 핵심 요약beta
- 성수2지구 재개발 시공사 입찰이 31일 첫 유찰됐다
- DL이앤씨만 단독 응찰해 경쟁입찰 요건을 못 채웠다
- 조합은 재입찰을 예고하며 연내 선정에 나서다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최고 65층·2381가구 조성 대형 사업
조합 재입찰 추진…연내 시공사 선정 목표
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 총사업비가 2조원을 웃도는 서울 성수전략정비구역 2지구 재개발 사업의 시공사 선정이 첫 입찰에서 무산됐다. DL이앤씨만 응찰하면서 경쟁입찰이 성립하지 않아 조합은 다시 시공사 모집에 나설 예정이다.
31일 정비업계에 따르면 이날 마감된 서울 성동구 성수2지구 재개발 시공사 선정 입찰에 DL이앤씨가 단독으로 응찰했다. 복수의 건설사가 참여해야 하는 경쟁입찰 요건을 충족하지 못하면서 이번 입찰은 유찰됐다.
성수2지구는 서울 성동구 성수동2가1동 506번지 일대를 재개발하는 사업이다. 최고 65층, 2381가구 규모의 공동주택 등을 조성하는 내용으로 예정 공사비는 약 2조137억원이다. 성수전략정비구역 내 4개 지구 가운데 성수1지구에 이어 두 번째로 사업 규모가 크다.
조합은 조만간 시공사 선정 재입찰 공고를 내고 후속 절차에 들어갈 예정이다. 연내 시공사 선정을 목표로 사업을 추진하고 있다.
DL이앤씨는 성수2지구 수주에 대한 의지를 나타냈다. DL이앤씨 관계자는 "성수2지구를 한강변을 대표하는 주거 랜드마크로 탈바꿈시키기 위해 전사적인 노력을 기울일 것"이라고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com