조정훈 의원 "경제부총리와 국토장관에 현직 차관 지명...李, 간판만 바꿨나"

AI 핵심 요약beta
- 조정훈 의원은 31일 이재명 대통령의 주택 대량매입 지시에 반발했다.
- 그는 집 가진 국민을 미워하느냐며 부동산 정책 전환을 촉구했다.
- 또 폭등·폭락보다 집을 잃지 않게 할 대책이 먼저라고 했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 조정훈 국민의힘 의원은 31일 이재명 대통령이 집값 폭락에 대비해 정부의 주택 대량 매입 시스템을 준비하라고 지시한 데 대해 "집 가진 국민이 그렇게 밉습니까"라며 부동산 정책 방향 전환을 촉구했다.
조 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "국민들께서 빚을 떠안고 경매로 집을 잃는 상황이 대통령에겐 기회냐"며 "힘겹게 이자를 갚아온 국민들의 최악의 상황을 가정하고도 국가가 그 집을 사들이면 그만이냐"고 비판했다.
이어 "부동산 정책의 기본은 안정"이라며 "폭등도, 폭락도 국민의 삶을 무너뜨린다. 국민이 잃은 집을 국가가 사들일 궁리보다 국민이 집을 잃지 않도록 할 대책이 먼저"라고 강조했다.
전날 단행된 개각에 대해서도 "경제부총리에는 현직 재경부 차관을, 국토부 장관에는 경기지사 시절 기본주택을 추진했던 현직 국토부 차관을 후보자로 지명했다"며 "정책이 잘못돼 장관을 바꾸는 것인지, 정책은 맞는데 간판만 바꾸는 것인지 묻고 싶다"고 했다.
그러면서 "기존 정책을 추진한 인사들을 올려 앉히니 지금 정부 방향대로 직진하겠다는 뜻으로 들린다"며 "장관의 간판보다 대통령의 부동산 정책 방향부터 바꾸라"고 촉구했다.
이 대통령은 전날 "조기 대량 공급, 투기 수요 억제, 고금리에 의한 대출 연체와 경매 폭증 등으로 주택 가격이 폭락할 경우에 대비해 공공주택 보유용으로 일정 기준 이하의 주택을 대량 매입하는 시스템을 준비하도록 지시했다"고 밝혔다.
oneway@newspim.com