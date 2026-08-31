아이씨에이치, 로봇 소재부품 신사업 진출…주식병합도 가결

AI 핵심 요약beta
- 아이씨에이치가 31일 임시주총에서 정관변경과 주식병합을 가결했다
- 로봇 소재부품 제조·판매업을 신규 사업목적으로 추가했다
- 제3자배정 한도 확대와 5대1 병합으로 자금조달과 주가안정을 꾀했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이씨에이치는 임시주주총회에서 로봇 소재부품 제조 및 판매업을 신규 사업목적으로 추가하는 정관 변경과 5대 1 주식병합 등의 안건을 원안대로 가결했다고 31일 밝혔다.
회사는 정관 변경을 통해 '로봇 소재부품 제조 및 판매업'을 신규 사업목적으로 추가했다. 피지컬 인공지능(AI)을 중심으로 로봇 관련 사업을 확대해 신규 매출원을 확보할 예정이다.
아이씨에이치는 최근 글로벌 기업의 양산형 휴머노이드 로봇에 적용되는 고기능 폴리우레탄(PU) 폼 소재 공급을 시작했다. 회사 측은 향후 로봇 시장 확대에 따라 관련 소재 사업의 수혜가 가능할 것으로 기대하고 있다.
임시주총에서는 제3자배정 신주 발행 한도를 기존 발행주식 총수의 20%에서 50%로 확대하는 안건도 통과됐다. 적용 대상은 긴급한 자금조달이나 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산 등을 위한 제3자배정이다.
회사는 한도 확대를 통해 전략적 투자자와 외부 투자자 유치 등 자금조달 선택지를 넓힐 방침이다.
5대 1 주식병합도 확정됐다. 이에 따라 발행주식 총수는 기존 약 2579만주에서 약 516만주로 줄고 1주당 액면가는 500원에서 2500원으로 변경된다. 주식병합에 따른 자본금 총액 변동은 없다.
회사는 이번 주식병합이 적정 유통주식 수 유지와 주가 안정화, 주주가치 제고를 위한 조치라고 설명했다.
아이씨에이치 관계자는 "이번 임시주총에서 회사의 사업·자본구조를 전반적으로 재정비해 성장성 확보 및 주주가치 제고를 위한 기반을 갖추게 됐다"며 "로봇 등 신사업의 양산과 매출을 본격화하고 기존 사업의 수익성을 개선해 재무 안정성과 기업가치를 동시에 높이겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com