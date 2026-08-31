정부 신속대응팀, 육로로 사고 현장 접근...'드론 수색' 시도

AI 핵심 요약beta
- 정부합동 신속대응팀이 31일 네팔서 한국인 9명 수색에 나섰다.
- 육상수색조가 카트만두를 출발해 현장 접근과 드론 수색을 시도했다.
- 헬기 수색과 네팔 당국 협조 요청도 함께 이어지고 있다.
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헬기 수색도 재개...위어댐, 둔체 지역 집중 수색
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 네팔에 파견된 정부합동 신속대응팀이 실종된 한국인 9명의 수색과 구조를 위해 육로로 현장 접근을 시도하고 있다.
외교부는 소방청 인원 9명으로 구성된 신속대응팀의 육상수색조가 31일 오전(현지 시간) 차량 3대에 물품과 장비 등을 나눠 실은 후 카트만두를 출발했다고 밝혔다. 육상수색조는 이날 사고 현장과 1∼2㎞ 떨어진 람체 지역까지 이동한 뒤 숙영할 예정이다.
육상수색조는 드론 운용이 가능한 오후 3시 이전에 현장에 도착할 경우 드론을 통한 수색을 시도할 예정이다. 네팔 당국은 드론 운용 가능 시간을 오전 7시∼오후 3시로 제한하고 있다.
헬기를 이용한 수색도 함께 진행되고 있다. 외교부는 이날 오전 11시 5분(현지 시간) 두산에너빌리티가 임차한 헬기가 수색을 위해 이륙했다고 밝혔다. 이 헬기는 실종자들이 있을 가능성이 있는 위어 댐 및 둔체 지역을 수색할 예정이다.
신속대응팀은 또 네팔 당국을 상대로 한국인 실종자 수색에 지속적인 지원을 요청하고 있다. 신속대응팀 임상우 단장은 전날 네팔 경찰청장 및 네팔 육군 관계자들과 접촉했다. 네팔인 생존자 면담을 통해 한국인 실종자들의 동선을 확인하는 작업도 계속되고 있다.
opento@newspim.com