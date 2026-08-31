넥슨, 'NYPC' 파이널 라운드 성료…144명 참가

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 31일 NYPC 파이널 라운드를 마쳤다.
- 지난 29일 서울 강남서 144명이 AI 활용 경연을 벌였다.
- 문체부 장관상은 김학건·이태민팀이 수상했다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 넥슨은 청소년·대학생 프로그래밍 대회 '넥슨 영 프로그래머스 컵(NYPC)' 파이널 라운드를 마쳤다고 31일 밝혔다.
지난 29일 서울 강남구 가로수길에서 열린 파이널 라운드에는 온라인 예선을 거쳐 선발된 144명이 참가했다. 올해 대회는 인공지능(AI)을 활용해 문제를 해결하면서 참가자가 직접 전략과 알고리즘을 설계하는 방식으로 개편됐다.
마스터 트랙 대상인 문화체육관광부 장관상은 김학건·이태민 학생으로 구성된 '안녕하세요민이입니다잘부탁드립니다'팀이 수상했다. 루키 트랙 대상은 이용진 학생이 차지했다.
시상식에는 김정욱 넥슨재단 이사장을 비롯해 한국콘텐츠진흥원과 게임문화재단 관계자 등이 참석했다.
김 이사장은 "AI가 많은 것을 대신할 수 있게 된 시대지만 오히려 알고리즘을 탐구하고 스스로 전략을 세우는 힘이 더 중요해지고 있다"며 "새로운 시대에 필요한 프로그래머를 고민하며 참가자들의 성장을 지원하겠다"고 말했다.
2016년부터 개최된 NYPC는 올해 AI 시대에 맞춰 대회 방식을 개편하고 베트남 참가자를 초청했다.
flurry327@newspim.com