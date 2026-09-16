전북도, 피지컬AI 국가 연구개발 거점 구축 '본격화'

AI 핵심 요약beta
- 전북도가 16일 피지컬AI 연구개발 사업에 선정됐다
- 전북은 제조·물류 실증단지 조성에 본격 착수했다
- 2030년까지 7368억원 투입해 산업 AX를 뒷받침한다
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전북대·캠틱종합기술원 중심 연구개발, 완주 이서면 핵심 실증인프라 구축
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 제조 현장에 인공지능과 로봇 기술을 결합하는 피지컬AI 연구개발과 실증을 본격화하며 국가 제조업의 AI 전환을 뒷받침할 연구개발 생태계 조성에 나선다고 16일 밝혔다.
전북도는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진한 '2026년 협업지능 피지컬AI 기반 SW플랫폼 연구개발 생태계 조성사업' 공모에 최종 선정됐다.
이날 서울 노보텔 앰버서더에서는 고정삼 전북도 경제부지사, 정동영 국회의원, 이도규 과기정통부 정보통신정책실장, 최만림 경남도 경제부지사, 연구개발기관 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 착수보고회가 열렸다.
보고회에서는 전북·경남 피지컬AI 연구개발이 제조 현장에 가져올 변화를 담은 영상 상영과 함께 차석원 서울대 교수와 장영재 KAIST 교수가 지역별 연구개발사업 추진계획을 발표했다.
이번 공모 선정으로 전북은 피지컬AI 핵심기술 개발부터 산업 현장 실증, 사업화까지 연계하는 전국 최초의 피지컬AI 실증단지 조성에 본격 착수하게 됐다.
사업은 올해부터 2030년까지 5년간 총 7368억원이 투입되는 국가 대형 프로젝트다. 국비 5150억원, 지방비 862억원, 민자 1356억원이 투입되며 핵심기술 개발과 개방형 연구인프라 조성 등 6대 분야, 12개 과제로 추진된다.
전북대학교, KAIST, 성균관대학교, 라온시큐어, 캠틱종합기술원 등이 과제별 주관기관으로 참여한다.
전북은 전북대와 캠틱종합기술원을 중심으로 컨소시엄을 구성했으며 전북대는 피지컬AI 제조·물류 특화 공장 운영체계 기반 및 통합 연구·실증, 개방형 연구클러스터 조성 과제를 맡는다.
캠틱종합기술원은 핵심 연구인프라 구축과 피지컬AI 핵심기술 확산 과제를 총괄한다.
이를 통해 이기종 로봇이 함께 판단하고 협업할 수 있는 SW플랫폼을 개발하고 완주군 이서면 일원에 공동연구개발센터, NPU 기술실증 스테이션, 실증 메타팩토리 등 핵심 인프라를 구축할 계획이다.
전북도는 이달부터 전북대 등 관계기관과 운영협의체를 구성하고 실증단지 구축을 위한 사전기획 용역에 착수할 예정이다.
같은 날 경남도 역시 '인간-AI협업형 LAM 개발·글로벌 실증 사업'에 선정되면서 전북은 협업지능, 경남은 초정밀 제어를 중심으로 국가 제조업 AX(AI 전환)를 뒷받침하는 지역 거점 구축에 나서게 됐다.
고정삼 전북자치도 경제부지사는 "이번 공모 선정은 전북을 피지컬AI 산업의 국가 거점으로 도약시킬 중요한 전환점"이라며 "지역 주력산업과 피지컬AI 기술을 긴밀히 접목해 제조 현장의 혁신을 이끌고 글로벌 시장을 선도할 기술경쟁력을 확보하는 데 역량을 집중하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com