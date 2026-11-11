식약처, 마약류 '케타민' 빼돌려 상습 투약 수의사 적발

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병원에서 케타민 92회 셀프 투약

마취제 훔쳐 투약하고 허위보고

마약류 관리 위반 혐의 검찰 송치

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 동물 마취제인 케타민 등 의료용 마약류를 빼돌려 상습 투약하고 허위 보고한 혐의를 받는 수도권 동물병원 원장이 당국에 적발됐다.

식품의약품안전처는 11일 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 병원장 수의사 A씨를 서울중앙지방공소청에 송치했다고 밝혔다.

동물병원 압수 현장 [자료=식품의약품안전처]

이번 사건은 올해 8월 식약처 '의료용 마약류 특별감시단'에 신고된 공익제보를 바탕으로 마약류감시원의 현장조사와 특별사법경찰의 강제수사로 적발됐다. 식약처는 국립과학수사연구원에 A씨의 모발·소변 등의 의뢰를 통해 수의사의 마약류 자가 투약 사실을 입증했다.

수사 결과, 동물병원 운영자인 수의사 A씨는 의료용 마취제로 사용되는 케타민을 다량 구입한 후 동물진료에 사용하지 않고 병원 내 진료실과 약제실 등에서 자신이 직접 상습 투약한 혐의를 받고 있다.

병원 내부 CC(폐쇄회로)TV 영상 등을 통해 확인된 사례만 올해 7월부터 9월까지 총 92회로 최대 하루 6회(1회 투약 1ml 내외) 이상 셀프 투약한 사례가 있는 등 총 254ml(1병당 10ml) 상당의 케타민을 불법 투약한 것으로 조사됐다.

아울러 A씨는 2025년 11월부터 2026년 7월까지 동물병원에서 마약인 펜타닐 패치(진통제), 향정신성의약품인 케타민(마취제), 부토르파놀(진통제), 페노바르비탈(수면제), 펜터민(식욕억제제) 등 의료용 마약류에 대한 취급 보고를 고의로 누락한 혐의도 받고 있다. 자신이 투약한 케타민은 실제 동물에게 투약한 것처럼 허위로 기록했다고 식약처는 전했다.

동물병원 등에서 진료 목적으로 구입한 의료용 마약은 잠금장치가 있는 이중 금고 등에 보관해야 한다. 구입과 사용 이력 등을 기록·관리하고 정해진 기간 내에 식약처 마약류통합관리시스템에 취급내역을 보고할 의무가 있다.

A씨가 운영하는 동물병원은 평소 병원 내 시설의 위생상태가 불량해 민원이 제기되기도 한 곳으로 식약처 의료용 마약수사팀의 압수수색 당시에도 2023년부터 2026년 8월말까지 구입한 케타민 빈병 76개(1개당·10ml)와 인슐린 주사기(1ml) 100여개 등이 약제실, 수술실, 진료실, 원장휴게실 등에 방치돼 있었다. 조사 과정에서 수의사인 A씨는 케타민을 투약한 상태로 반려 동물을 진료한 정황도 확인됐다고 식약처는 설명했다.

식약처는 수사 과정에서 확인된 직무범위 외 범죄인 불법 마약류 취급 정보에 대해 공소청 검사의 지도·조언을 받아 중대범죄수사청에 통보했다. A씨의 수의사 면허와 관련해 농림축산식품부에 마약류 범죄 사실도 통보했다.

특별감시단은 부정 취급이 우려되는 동물병원에 대해 연말까지 마약류 집중 기획감시를 실시하는 등 현장점검을 강화할 계획이다.

식약처는 "마취제·진정제, 수면제 등 의료용 마약류를 치료 목적 외 처방하거나 사용하는 행위를 상시 모니터링을 통해 집중 감시하고 불법적인 의료용 마약류 취급 행위는 신속하고 엄정하게 수사하여 조치하겠다"고 했다.

sdk1991@newspim.com