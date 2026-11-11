취업자 13만9000명 늘었지만 청년 고용 악화…정부, 일자리 대책 마련

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부는 11일 10월 취업자가 13만9000명 증가했다고 밝혔다
- 제조업 취업자는 7000명 줄고 청년 고용률 하락폭은 커졌다
- 정부는 취약계층 고용 개선과 AI 직업훈련 확대 방안을 마련할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
제조업 감소 전환·농어업 감소폭 확대
중장년·고령층 지원·AI 전환 훈련 검토
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 10월 취업자가 지난해 같은 달보다 13만9000명 늘었으나 제조업은 감소로 돌아서고 청년 고용률 하락폭도 커졌다. 정부는 청년과 고령층, 조기 퇴직 중장년층의 고용 여건을 개선하고 인공지능(AI) 전환에 필요한 직업훈련 기회를 확대하는 '국민일자리 프로젝트 추진방안'을 마련할 계획이다.
재정경제부는 11일 정부서울청사에서 권대영 1차관 주재로 '제13차 관계부처 합동 일자리전담반 회의'를 열고 10월 고용동향과 국민일자리 프로젝트 추진방안, 직접일자리 사업 추진 현황을 점검했다고 밝혔다.
10월 취업자 증가폭은 13만9000명으로 9월의 11만3000명보다 확대됐다. 지난 7월부터 4개월 연속 10만명대 증가세를 이어갔다.
업종별로는 서비스업 취업자가 27만2000명 늘어 전월의 22만1000명보다 증가폭이 커졌다. 건설업은 4만2000명 줄었으나 전월의 4만8000명보다 감소폭이 축소됐다.
반면 제조업 취업자는 9월 1만6000명 증가에서 10월 7000명 감소로 전환했다. 농림어업 감소폭은 같은 기간 9만4000명에서 10만1000명으로 확대됐다.
청년층에서는 특별한 활동 없이 쉬었다고 응답한 '쉬었음' 인구가 지난해 같은 달보다 3만8000명 줄어 9개월 연속 감소했다. 다만 청년 고용률의 전년 동월 대비 하락폭은 9월 1.1%포인트(p)에서 10월 1.7%p로 커져 고용의 어려움이 지속됐다.
정부는 취업자 증가세를 뒷받침하고 경제성장을 민생 개선으로 연결하기 위해 관계부처 합동 일자리 대책을 조속히 마련할 방침이다. 취약부문별 고용 과제와 함께 AI 전환 시대에 필요한 기본역량을 높이도록 수요에 맞는 훈련 기회를 제공하고 접근성을 높이는 방안을 검토한다.
겨울철 취약계층의 소득과 일자리 안정을 위한 직접일자리 사업도 연말까지 집행한다. 내년도 사업은 국회 예산 심의 대응과 사업계획 수립 등 사전 준비를 진행할 계획이다.
권 차관은 "일자리는 수출 중심의 경제성장의 온기를 내수와 민생으로 흐르게 하는 가장 중요한 통로이자 혈맥"이라며 "특히 취약계층이 체감하는 일자리 여건 개선을 최우선 순위에 두고, 국민일자리 프로젝트 추진방안 마련과 금년도 사업의 차질없는 마무리 및 내년 사업준비 등 전 과정에 최선을 다할 것"이라고 강조했다.
rang@newspim.com