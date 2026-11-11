정부, '유류세 인하' 내년 1월까지 2개월 연장…휘발유 15%·경유 25% 유지

AI 핵심 요약beta
- 정부는 11일 유류세 인하 조치를 내년 1월 말까지 연장했다
- 휘발유 15%, 경유·LPG 부탄 25% 인하율을 유지했다
- 유류세는 리터당 휘발유 698원, 경유 436원으로 유지된다
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휘발유 122원·경유 145원 인하효과
부탄도 25% 인하 유지…51원 인하
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 이달 말 종료 예정인 '유류세 인하' 조치를 내년 1월 말까지 2개월 더 연장한다.
고유가로 인한 소비자 부담이 여전하다는 판단에서다. 휘발유 15%, 경유·액화석유가스(LPG) 부탄 25%인 현행 인하율이 그대로 유지된다.
정부는 11일 오전 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 비상경제장관회의를 열고 이 같은 내용이 담긴 '12월 이후 유류세 운용방안'을 발표했다.
정부는 교통·에너지·환경세법 시행령과 개별소비세법 시행령 개정안을 국무회의에 상정해 후속 절차를 거쳐 시행할 방침이다.
정부의 이번 연장조치로 부가가치세를 포함한 유류세는 리터당 휘발유 698원, 경유 436원, 부탄 152원으로 유지된다. 유류세 인하폭은 휘발유 122원, 경유 145원, 부탄 51원 인하효과가 유지된다.
정부는 중동전쟁 불확실성과 고유가 상황에서 국민 유류비 부담을 경감하되, 향후 유가 변동성 확대 등에 대한 대응여력을 고려해 현행 인하조치를 연장했다고 밝혔다.
정부는 "유류세 인하조치를 연장해 국민의 유류비 부담을 완화하겠다"면서 "산업·물류 등에 필수적인 경유와, 소형트럭 등 서민연료로 활용되는 부탄에 대해 상대적으로 높은 인하폭을 유지했다"고 설명했다.
한편 유류세 인하는 지난 2021년 11월 시작된 이후 유가와 물가 여건에 따라 인하 폭을 조정하며 이어져 왔다. 정부는 지난해 11월 휘발유 인하율을 7%, 경유·부탄을 10%까지 낮췄으나, 올해 3월 27일부터 각각 15%, 25%로 다시 확대했다.
dream@newspim.com