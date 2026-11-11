로봇 핵심부품 국산화율 80% 목표...정부, 센서·구동부·배터리 키운다

11일 비상경제장관회의 개최

로봇 구동부 2029년 양산 착수 목표

휴머노이드 배터리 예산안에 133억원

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 2030년까지 로봇 핵심부품 국산화율을 80%로 높이는 데 나선다. 휴머노이드 원가의 60~70%를 차지하는 액추에이터는 국내 구동부 국산화율이 19.7%에 그치는 만큼, 기술개발과 제조현장 실증을 거쳐 2029년 양산에 착수한다는 목표다.

정부는 11일 비상경제장관회의에서 이 같은 내용을 담은 '초혁신경제 선도 프로젝트 신규 과제 추진 계획'을 발표했다. 신규 과제에는 차세대 센서, 액추에이터, 휴머노이드용 이차전지 등 피지컬 인공지능(AI) 핵심부품 3개 과제의 세부 일정이 마련됐다.

이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 7일 오후 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 국가인공지능전략위원회 제3차 전체회의에서 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 로봇 구동부 국산화율 19.7%...제조현장서 실증

액추에이터는 로봇의 팔과 다리, 손가락을 움직이는 부품이다. 휴머노이드 한 대에 20~50개가 들어가지만, 액추에이터를 포함한 국내 로봇 구동부의 국산화율은 20%에 못 미친다.

정부는 내년부터 출력과 내구성을 높이고 무게를 줄인 액추에이터 개발을 지원한다. 개발한 부품은 휴머노이드에 장착해 실제 제조현장에서 내구성과 정확성, 안전성을 검증한다. 액추에이터 개발을 지원하는 로봇 핵심부품 개발사업은 2027~2029년 총 1000억원 규모로, 내년 예산안에 300억원을 반영했다. 로봇·부품 실증에는 내년 예산안 기준 30억원 안팎을 활용할 계획이다.

자동차 부품사의 로봇 부품시장 진출도 지원한다. 산업통상부는 액추에이터 생산기업의 투자 수요를 발굴하고 유망 사업을 금융위원회에 추천해 국민성장펀드 지원과 연계할 방침이다.

엔젤로보틱스의 피지컬 AI용 액추에이터 모듈 '팩트(phact)'. [사진=엔젤로보틱스]

◆ 센서에서 바로 AI 판단...2030년 시스템 실증

차세대 센서는 수집한 데이터를 센서 내부나 인접한 곳에서 AI로 처리하는 '온센서 AI' 기술에 초점을 맞춘다. 데이터를 외부로 보내는 과정을 줄여 전력 소모와 응답 지연을 낮추는 기술이다. 정부는 로봇·방산·모빌리티 분야 수요기업과 함께 개발과 실증을 추진한다.

온센서 AI 반도체 연구개발에는 2027~2030년 국비 498억원을 투입할 계획이다. 내년 예산안에는 90억원을 담았다. 내년 핵심 원천기술 확보에 착수해 2028년 모듈 시제품을 만들고, 2030년 시스템 시제품을 개발해 실증한다. 중소 반도체 설계기업의 시제품 제작을 돕는 제조공정 기반도 구축한다.

정부세종청사 재정경제부 전경. [사진=뉴스핌DB]

◆ 휴머노이드 배터리 18개 과제...2030년 상용화 목표

휴머노이드용 배터리는 출력을 높인 상용 배터리와 차세대 전고체 배터리로 나눠 개발한다. 산업현장의 8시간 근무에 맞춰 로봇을 연속 구동하거나 배터리를 쉽게 교체할 수 있는 시스템을 개발하는 게 목표다.

정부는 내년 예산안에 상용 배터리 고성능화 8개 과제에 57억원, 배터리 표준 개발 등 전고체 분야 10개 과제에 76억원을 반영했다. 내년 표준 개발에 착수하고 2028년 소재·셀 개발, 2029년 배터리 팩 개발과 실증을 거쳐 2030년 본격 상용화를 목표로 한다.

정부는 연내 과제별 민관합동 추진단 회의를 열어 기업의 애로사항을 듣고 재정·세제·금융·규제 개선 등 지원 방안을 구체화할 계획이다.

jongwon3454@newspim.com