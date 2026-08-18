국민의힘, 오늘 거제 수해현장 방문…정점식 "특별재난지역 지정해야"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표와 정점식 원내대표가 18일 수해 현장을 찾았다.
- 두 사람은 거제 산사태 피해를 살피고 이재민을 만났다.
- 정 원내대표는 부산·경남 특별재난지역 지정을 촉구했다.
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장동혁, 전날 긴급회의서 경남 집중호우 피해 상황 보고받아
정점식 "폭염·가뭄 이어 폭우…누적 피해 종합 지원해야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표와 정점식 원내대표가 18일 기존 일정을 전면 취소하고 경남 거제·통영 등 수해 현장을 찾아 피해 상황을 점검한다.
정 원내대표는 정부를 향해 부산·경남 지역의 특별재난지역 지정 등 실질적인 지원 대책 마련을 촉구했다.
장 대표와 정 원내대표는 이날 예정됐던 국회 일정을 취소하고 수해 현장을 찾는다. 장 대표는 김대중 전 대통령 서거 17주기 추모식 참석 등 일정을 취소했으며, 정 원내대표 역시 원내대책회의 등 기존 일정을 변경했다.
장 대표는 전날 긴급회의를 열고 경남지역 집중호우 피해 상황을 보고받은 뒤 이날 수해 현장을 직접 찾기로 했다. 두 사람은 오전 거제시 산사태 피해 현장을 찾아 피해 상황을 살피고 이재민들을 만날 예정이다.
정 원내대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "지난 광복절 연휴 기간 부산·경남 지역에 기록적인 폭우로 산사태와 침수 등의 피해가 잇따랐다"며 "갑작스러운 폭우로 부산, 거제, 통영 등 곳곳에서 주민들이 긴급 대피해 임시주거시설 또는 친척·지인 등의 집에서 머물고 있다"고 밝혔다.
이어 "거제에서는 산사태로 인해 한 분이 돌아가셨다고 한다"며 "삼가 고인의 명복을 빌며 유가족께 심심한 애도의 뜻을 전한다"고 말했다.
그는 "정부와 지자체 등 관계 당국은 추가 피해 예방과 주민 안전을 최우선으로 하고 피해지역의 신속한 복구 및 주민들의 일상 회복을 위해 모든 행정력을 집중해 주시기 바란다"고 당부했다.
정 원내대표는 최근 부산·경남 지역에 폭염과 가뭄에 이어 집중호우까지 발생한 점을 언급하며 정부 차원의 추가 지원 필요성도 강조했다.
그는 "부산과 경남은 최근 극한의 폭염과 가뭄에 이어 이번 집중호우까지 연이은 자연재해로 인해 지역 주민과 농어민의 어려움이 가중되고 있다"고 지적했다.
그러면서 "부산·경남의 고통은 곧 국가적 재난"이라며 "정부는 최근 폭염·가뭄과 이번 폭우로 누적된 부산·경남 지역의 피해를 종합적으로 살펴 특별재난지역 지정을 비롯한 실질적인 지원 대책을 마련할 것을 강력히 촉구한다"고 했다.
oneway@newspim.com