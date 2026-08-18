한화시스템, 오스트리아 드론사와 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 한화시스템이 18일 쉬벨과 무인기 개발을 시작했다.
- 양사는 공중 통신용 무인항공기 공동개발에 착수했다.
- 국산 항전장비의 해외 진출 확대를 노린다.
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전장 생존성 가르는 '공중 5G 기지국' 등 첨단 통신기술 공동 개발 추진
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화시스템이 오스트리아 무인기 전문기업 쉬벨(Schiebel)사와의 전략적 파트너십을 대폭 확대했다.
한화시스템은 서울 종로구에 위치한 쉬벨 한국지사에서 양사 주요 관계자들이 참석한 가운데 '차세대 공중 통신용 무인항공기' 개발을 위한 킥오프(Kick-Off) 미팅을 개최했다고 18일 밝혔다. 공중 통신용 무인항공기는 기체에 5G 기지국·공중중계통신 기기 및 관련 항전장비를 탑재해 지상과 공중, 공중과 공중 간 끊김 없는 전술 통신망을 구축하는 첨단 무인기다.
앞서 양사는 지난 5월 오스트리아 현지에서 '공중 통신용 무인항공기 개발을 위한 독점적 업무협약(MOU)'을 체결한 바 있다. 이번 킥오프 미팅을 시작으로 사업 구체화 및 실질적 이행에 본격 착수했다.
이번 협력의 핵심은 쉬벨의 무인기 플랫폼에 한화시스템의 고성능 통신 및 항전장비를 결합해 국내외 무인기 통신 시장을 선점하는 데 있다. 한화시스템은 자체 개발한 첨단 통신·레이다·항공전자 장비를 쉬벨의 검증된 플랫폼에 표준 탑재해 국산 항전장비의 해외 시장 직접 진출 및 역수출 기회를 대폭 확대한다는 전략이다.
오스트리아 비엔나에 본사를 둔 쉬벨은 이탈리아, 영국, 프랑스, 캐나다, 아랍에미리트(UAE) 등 전세계 40여 곳 이상의 군 및 정부기관, 민간에 무인기를 공급하며 독보적인 글로벌 네트워크를 보유하고 있다.
양사는 해군 무인기 운용 과정에서 축적된 데이터와 노하우를 바탕으로, 육상 기동전 시 공중통신 임무를 수행할 차세대 기술을 공동 개발할 계획이다. 특히 두 회사는 최근 현대 전장의 핵심 변수로 떠오른 '전자전 대응 및 통신 생존성' 기술 확보에 집중하고자 한다.
한화시스템 관계자는 "급변하는 글로벌 드론 시장에서 쉬벨과의 중장기적 협력을 더욱 강화해 차세대 무인기 기술을 선도해 나갈 것"이라며 "국산 항전장비의 기술력 검증은 물론, 내수 채택과 해외 수출 길을 동시에 넓혀 나가겠다"라고 말했다.
heoneykim@newspim.com