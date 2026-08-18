김승수 "李대통령, 명청대전 패하며 與 당권 장악 실패…친청계 모두 입성"

AI 핵심 요약beta
- 김승수 원내수석이 18일 민주당 전대 결과를 비판했다.
- 이재명 대통령의 당권 장악 시도가 실패했다고 주장했다.
- 김민석 대표에게 공소취소·탄핵 포기를 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김승수 국민의힘 원내수석부대표는 18일 더불어민주당 전당대회 결과를 두고 "이재명 대통령의 민주당 당권 장악 작전은 실패했다"고 주장했다.
김 원내수석부대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "길고 길었던 민주당의 막장 전당대회가 끝났다"며 "대통령이 노골적으로 전당대회에 개입해 도왔지만 김민석 대표는 호남을 제외한 전 지역에서 초박빙 승부로 고전했다"며 이같이 밝혔다.
그는 민주당 최고위원 선거 결과에 대해 "친청계(친정청래) 후보 3명이 모두 입성했고, 최민희 의원이 수석최고위원에 당선됐다"며 "명청 대전에서 임기 2년차 대통령이 사실상 패배했다"고 주장했다.
김 원내수석부대표는 "김민석의 이재명 친위체제는 이미 리더십에 상처를 입은 채 임기를 시작하게 됐다"며 "대통령은 집권 1년 만에 권력의 황혼을 맞고 있는 것"이라고 말했다.
그러면서 이 대통령을 향해 "공소 취소, 공소 기각과 같은 사법 파괴 재판 탈출극을 그만 단념하시길 바란다"며 "법의 심판을 벗어나려고 몸부림칠수록 민심의 심판이 급속도로 다가올 것"이라고 경고했다.
김민석 신임 민주당 대표에게도 "전당대회 기간 중 승리를 위해 내걸었던 조희대 대법원장 탄핵과 이재명 대통령 공소 취소를 포기하길 바란다"며 "민심에 순응하는 집권 여당의 모습을 당부드린다"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com