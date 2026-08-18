키움운용 美 S&P500 모멘텀 ETF, 순자산 1000억 돌파

AI 핵심 요약beta
- 키움운용은 18일 KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF 순자산이 1000억원을 넘었다고 밝혔다.
- 이 ETF는 14일 기준 1101억원으로, 5월 이후 두 배 이상 늘었다.
- AI 확산 속 시장 주도주를 고르는 모멘텀 전략에 자금이 몰렸다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움투자자산운용의 'KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF' 순자산이 1000억원을 넘어섰다. AI 시대 주도 기업에 투자하는 모멘텀 전략이 주목받으면서 자금 유입이 빠르게 늘고 있다.
키움투자자산운용은 'KIWOOM 미국S&P500모멘텀 ETF'의 순자산(AUM)이 1000억원을 돌파했다고 18일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 14일 기준 이 ETF의 순자산은 1101억원으로 집계됐다. 지난 5월 순자산 500억원을 넘어선 이후 약 3개월 만에 두 배 이상 증가했다. 올해 초 319억원과 비교하면 약 8개월 만에 3배 이상 성장한 규모다.
이 상품은 S&P500 구성 종목 가운데 최근 12개월 성과가 우수한 상위 100개 기업을 선별해 투자하는 모멘텀 전략 ETF다. 최근 12개월 수익률을 변동성으로 나눈 '모멘텀 스코어'를 활용해 상승 추세가 강한 종목일수록 높은 비중을 편입한다.
최근 AI 산업 확산으로 미국 증시 주도주가 빠르게 바뀌면서 시가총액 비중대로 투자하는 기존 ETF보다 시장의 승자 기업을 선별하는 전략에 대한 관심도 높아지고 있다. 실제로 이 ETF는 올해 들어 S&P500과 나스닥100 지수를 모두 웃도는 성과를 기록하며 투자자들의 자금이 유입됐다.
미국 대표 모멘텀 ETF인 'SPMO'와 동일한 'S&P500 Momentum Index'를 추종하는 것도 특징이다. 장기간 운용된 지수를 기반으로 시장 변화에 맞춰 포트폴리오를 조정하는 전략을 적용한다.
매년 3월과 9월 두 차례 정기 리밸런싱을 실시하는데, 지난 3월에는 종목 회전율이 54.5%에 달했다. 당시 IT 비중은 33.2%에서 44.4%로 확대됐고, 금융 비중은 19.5%에서 6.3%로 축소됐다. 다음 정기 리밸런싱은 오는 9월 진행될 예정이다.
이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "최근 S&P500 장기 투자 수요가 늘면서 시장을 주도하는 기업에 보다 적극적으로 투자하려는 수요도 확대되고 있다"며 "모멘텀 전략은 특정 섹터에 얽매이지 않고 시장 주도주 변화를 반영하는 새로운 S&P500 투자 대안이 되고 있다"고 말했다.
plum@newspim.com