S-OIL "샤힌 프로젝트로 석화 경쟁력 강화"

TC2C 세계 최초 상업 적용…원가·에너지 효율 높여

울산 기초유분 공급 확대…다운스트림 경쟁력 제고

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = S-OIL이 샤힌 프로젝트를 통해 국내 석유화학 산업의 원가 경쟁력과 공급망 안정성을 동시에 높이겠다는 구상을 내놨다. 고효율 설비와 원유 직접 전환 기술을 바탕으로 기초유분 경쟁력을 끌어올리고, 이를 국내 다운스트림 산업의 고부가 전환으로 연결하겠다는 전략이다.

S-OIL은 샤힌 프로젝트에 원유와 정유공정의 저부가가치 유분을 석유화학 원료로 전환하는 TC2C(Thermal Crude to Chemicals) 기술을 세계 최초로 상업 적용한다고 18일 밝혔다.

TC2C와 함께 고효율 스팀 크래커, 발전설비, 폐열 회수 및 공정 최적화 기술 등을 적용해 원료와 에너지 이용 효율을 높인다는 계획이다. 추가적인 설계 개선을 통해 최초 설계안 대비 탄소배출량도 20% 이상 줄이도록 했다.

S-OIL은 이를 통해 기존 생산 방식보다 원가 경쟁력을 높이는 동시에 에너지 효율과 탄소배출 측면의 경쟁력도 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.

원료 운용의 유연성도 샤힌 프로젝트의 강점으로 꼽힌다는 게 회사 측 설명이다. 특정 원료에 대한 의존도를 낮추고 시장 상황에 따라 원료 구성을 탄력적으로 조정할 수 있기 때문이다. 최근 호르무즈 해협을 통한 납사 공급 차질 우려가 커지는 상황에서 원료 조달 안정성의 중요성도 부각되고 있다.

정유·석유화학 통합 생산체계를 기반으로 원료 가격과 수급 변동에 대응할 수 있어 공급망 충격에 대한 대응력도 높일 수 있다. 샤힌 프로젝트에서 생산되는 에틸렌과 프로필렌 등 기초유분 가운데 외부 공급 물량은 울산 국가산업단지 내 다운스트림 업체에 지선 배관망을 통해 공급될 예정이다.

에쓰오일 본사 [사진 = 뉴스핌DB]

현재 울산 지역은 기초유분 수요 일부를 외부 수입에 의존하고 있다. S-OIL은 샤힌 프로젝트가 국내 생산 물량을 확대해 원료 자급 기반을 강화하고, 물류 효율과 공급 안정성을 높이는 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

S-OIL은 국내 석유화학 산업이 고부가 제품 중심으로 전환하기 위해서도 기초유분 단계의 원가 경쟁력이 중요하다고 강조했다. 기초유분 생산단계에서 글로벌 업체와 경쟁할 수 있는 비용 구조를 확보해야 스페셜티 등 고부가 제품 역시 최종 시장에서 가격 경쟁력을 갖출 수 있다는 설명이다.

중국과 중동에서는 원유를 직접 석유화학 원료로 전환하는 COTC(Crude Oil-to-Chemicals) 프로젝트를 비롯해 대규모 정유·석유화학 통합설비 투자가 이어지고 있다. 이에 따라 국내 석유화학 업계도 설비 감축에만 초점을 맞추기보다 경쟁력 있는 설비 투자와 저탄소·고부가 전환을 병행해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

S-OIL 관계자는 "샤힌 프로젝트는 정부가 지속적으로 추진해 온 산업 경쟁력 강화와 첨단·고효율 설비 투자 방향에 맞춰 수년간 추진해 온 장기 투자"라며 "프로젝트의 성공적인 완공과 안정적인 가동을 통해 국내 석유화학 산업이 글로벌 시장에서 지속 가능한 경쟁력을 확보하는 데 실질적으로 기여하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com