[특징주] SK하이닉스 8%·삼성전자 3%↑…美 반도체주 강세에 동반 상승

AI 핵심 요약beta
- 18일 SK하이닉스·삼성전자 동반 상승했다
- 뉴욕증시 반도체주 강세가 장초반 주가를 밀었다
- 앤스로픽 실적·성장 전망이 투자심리 자극했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
앤스로픽 성장 기대에 AI 반도체 투자심리 개선
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = SK하이닉스와 삼성전자가 간밤 뉴욕증시에서 반도체주가 강세를 보인 영향으로 장 초반 동반 상승하고 있다.
18일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 48분 기준 SK하이닉스는 전 거래일 대비 13만1000원(7.96%) 오른 177만6000원에 거래되고 있다. 같은 시각 삼성전자도 9500원(3.46%) 상승한 28만4000원을 기록 중이다.
간밤 뉴욕증시에서는 필라델피아 반도체지수가 1.64% 상승하는 등 반도체주가 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 인텔과 마이크론테크놀로지도 각각 0.97%, 4.13% 상승했다.
인공지능(AI) 기업 앤스로픽의 실적 및 성장 전망이 반도체주 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다. 앞서 블룸버그통신은 앤스로픽의 2분기 매출이 전년 동기 대비 최소 14배 증가해 115억 달러를 넘어섰다고 보도했다. 조정 영업이익도 흑자를 기록한 것으로 알려졌다.
로이터통신은 앤스로픽이 2028년 매출을 약 1900억~2000억 달러로 전망하고 있다고 보도했다. 앤스로픽의 가파른 성장세가 AI 산업 전반의 투자 확대 기대를 자극하면서 반도체주에도 매수세가 유입된 것으로 분석된다.
rkgml925@newspim.com