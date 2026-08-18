변동장에도 美 ETF 담았다…'TIGER 3종' 한 달 순매수 1조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 개인투자자들이 18일 미국 대표지수 ETF로 옮겼다
- TIGER S&P500·나스닥100·배당다우존스에 1조418억원 유입됐다
- 변동성 속 분산투자 수요로 연금자금도 몰렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 증시 변동성이 커지는 가운데 개인투자자들이 미국 대표지수 ETF로 자금을 옮기고 있다. 미래에셋자산운용의 'TIGER 미국S&P500', 'TIGER 미국나스닥100', 'TIGER 미국배당다우존스' ETF 3종에는 최근 한 달간 1조원이 넘는 개인 자금이 유입됐다.
미래에셋자산운용은 'TIGER 미국S&P500 ETF', 'TIGER 미국나스닥100 ETF', 'TIGER 미국배당다우존스 ETF' 등 미국 대표지수 ETF 3종의 최근 1개월 개인 순매수 금액이 1조원을 넘어섰다고 18일 밝혔다.
한국거래소에 따르면 지난 14일 기준 최근 1개월간 개인투자자는 TIGER 미국S&P500을 6099억원, TIGER 미국나스닥100을 2988억원, TIGER 미국배당다우존스를 1331억원 순매수했다. 세 상품의 순매수 규모는 총 1조418억원으로 집계됐다.
이들 ETF의 최근 1개월 개인 순매수 규모는 지난 5월 14일 이후 꾸준히 1조원 이상을 유지하고 있다. 지난해 같은 기간(1643억원)과 비교하면 6배 이상 늘어난 수준이다. 연초 이후 누적 개인 순매수 금액도 7조987억원으로 지난해 연간 순매수 규모(5조1594억원)를 이미 37% 이상 웃돌았다.
해외주식형 ETF 전반으로도 자금 유입이 이어지고 있다. 코스콤에 따르면 지난 10일부터 14일까지 해외주식형 ETF에는 5209억원이 순유입됐다. 이 가운데 TIGER 미국S&P500과 TIGER 미국나스닥100은 각각 1160억원과 491억원이 유입되며 순유입 상위 종목에 이름을 올렸다.
최근 개인투자자들이 미국 대표지수 ETF에 자금을 집중하는 것은 변동성이 커질수록 개별 종목보다 분산투자 효과가 큰 대표지수 상품을 선호하는 경향이 강해졌기 때문으로 풀이된다.
특히 연금저축과 퇴직연금 계좌를 통한 적립식 투자 수요가 꾸준히 유입되면서 장기 투자 자금의 핵심 상품으로 자리 잡고 있다는 분석이다.
이 같은 자금 유입에 힘입어 TIGER 미국S&P500, 미국나스닥100, 미국배당다우존스 ETF 3종의 순자산은 약 37조원으로 늘었다. 이는 동일 유형 ETF 전체 순자산(약 71조5000억원)의 52%를 차지하는 규모다.
김상율 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부장은 "미국 대표 ETF 3종에 대한 개인 순매수 증가는 변동성 장세에서 단기적인 업종 선택보다 장기적으로 검증된 대표지수에 분산 투자하려는 수요를 보여준다"며 "투자자들이 글로벌 우량자산을 활용해 장기적인 투자 기회를 확보할 수 있도록 상품 운용에 최선을 다하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com