'취향이 가득한 시장'...29CM, DDP디자인페어 개최

AI 핵심 요약beta
- 29CM가 18일 서울디자인재단과 DDP디자인페어를 알렸다.
- 행사는 10월 14일부터 18일까지 DDP에서 열린다.
- 국내 홈·라이프스타일 브랜드 80곳이 참여한다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 무신사가 운영하는 29CM가 서울디자인재단과 손잡고 국내 유망 홈·라이프스타일 브랜드와 고객이 만나는 디자인 전시를 선보인다.
29CM는 서울디자인재단과 오는 10월 14일부터 18일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 'DDP디자인페어'를 진행한다. 지난해 처음 공동 개최한 데 이어 두 번째 협업이다.
이번 DDP디자인페어는 서울의 상징적인 상권인 동대문 시장에서 착안해 '취향이 가득한 시장'을 테마로 열린다.
올해 행사에는 국내 홈·라이프스타일 브랜드 약 80여 곳이 참여한다. 전시 공간은 고객의 관심사와 생활 가치에 따라 ▲다정한 미식가의 시장 ▲유쾌한 동반자의 시장 ▲고요한 몽상가의 시장 ▲세심한 살림꾼의 시장 등 4개 구역으로 조성된다.
'DDP디자인페어 with 29CM' 관람 티켓은 29CM에서 단독 판매한다. 29CM는 18일부터 한정판 상품 발매 서비스 '29 리미티드 오더'를 통해 정가 1만5000원의 티켓을 60% 할인된 가격에 한정 수량 판매한다.
한편 서울디자인재단은 매년 10월 '서울디자인위크'를 개최하고 있다. 서울디자인위크 기간 열리는 'DDP디자인페어'는 국내외 디자이너와 브랜드가 참여하는 디자인 비즈니스 전시다. DDP디자인페어가 열리는 아트홀에서는 대학생 디자이너 20팀이 기업과 협업해 아이디어 상품을 선보이는 '영디자이너 특별관'도 관람할 수 있다.
flurry327@newspim.com