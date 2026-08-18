'2000억 한도' IMA 나온다…한투증권, 신규 상품 출시

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 18일부터 IMA S6를 출시해 모집했다.
- 모집 한도는 2000억원이며 원금 지급 의무를 부담했다.
- 토스뱅크·카카오뱅크로 가입 채널을 넓혀 접근성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 신규 종합투자계좌(IMA) 상품 '한국투자 IMA S6'를 출시하고 2000억원 규모의 자금을 모집한다. 토스뱅크와 카카오뱅크까지 가입 채널을 확대해 고객 접근성을 높였다.
한국투자증권은 신규 종합투자계좌(IMA) 상품인 '한국투자 IMA S6'를 출시하고 오는 18일부터 25일까지 가입자를 모집한다고 밝혔다. 모집 한도는 2000억원이다.
IMA는 투자자가 맡긴 자금을 기업금융(IB) 관련 자산 등에 운용해 발생한 수익을 배분하는 상품이다. 운용 성과에 따라 수익률이 결정되는 실적배당형 상품이지만 증권사가 원금 지급 의무를 부담하는 것이 특징이다.
최근 초대형 투자은행(IB)들의 IMA 상품은 시중 예금보다 높은 기대수익률과 원금 지급 구조를 앞세워 안정적인 투자처를 찾는 고객들의 관심을 받고 있다. 특히 금리 변동성이 커지면서 단기 자금을 운용하려는 투자자들의 대안 상품으로 주목받고 있다.
한국투자증권은 상품 출시를 기념해 가입 고객을 대상으로 다양한 이벤트도 마련했다. 영업점 고객에게는 가입 금액에 따라 최대 100만원 상당의 모바일 상품권과 커피 쿠폰을 제공한다. 1억원 이상 가입 고객 가운데 2명을 추첨해 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'도 증정한다.
온라인 전용 서비스인 뱅키스(BanKIS) 고객에게는 IMA 가입 금액의 최대 5배까지 특판 발행어음을 매수할 수 있는 한도 우대 혜택을 제공한다. 가입 금액에 따라 최대 10만원 상당의 모바일 상품권도 지급한다.
가입 채널도 확대했다. 한국투자증권 영업점과 모바일 앱은 물론 토스뱅크 앱에서 직접 가입할 수 있으며, 카카오뱅크 앱에서도 상품 소개 페이지를 통해 한국투자증권 앱으로 연결해 가입이 가능하다.
한국투자증권 관계자는 "IMA에 대한 고객들의 높은 관심에 맞춰 상품 공급을 지속하는 한편 다양한 가입 채널과 혜택으로 고객 접근성을 높이고 있다"며 "앞으로도 고객의 투자 목적과 수요에 맞는 다양한 IMA 상품을 선보일 계획"이라고 말했다.
plum@newspim.com