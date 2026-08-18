오리온, '그래놀라 미쯔 스모어'…'우유 말먹' 트렌드 공략

AI 핵심 요약beta
- 오리온이 18일 미쯔를 그래놀라로 만든 신제품을 출시했다.
- 우유 말먹과 스모어 콘셉트를 접목해 재미를 더했다.
- 오트·통밀·쌀에 미쯔와 마시멜로를 넣어 다양하게 즐긴다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오리온이 우유 말먹 간식으로 인기를 끌고 있는 '미쯔'를 그래놀라로 변신시킨 '마켓오네이처 오!그래놀라 미쯔 스모어'를 출시했다고 18일 밝혔다.
최근 SNS를 중심으로 과자를 우유에 말아 먹는 우유 말먹 트렌드가 유행하는 가운데, 구운 마시멜로를 크래커 등과 함께 즐기는 스모어 콘셉트를 접목해 색다른 재미를 더했다.
제품은 오트·통밀·국산 쌀로 만든 그래놀라에 미쯔와 마시멜로를 더해 진한 초코 풍미와 달콤함, 곡물의 고소함을 담아냈다. 비타민과 무기질도 더했다. 우유에 말아 먹으면 시리얼로, 요거트나 아이스크림에 곁들이면 디저트로, 그대로 먹으면 바삭한 스낵으로 즐길 수 있다.
오리온은 2018년 '마켓오네이처 오!그래놀라' 브랜드 론칭 이후 콘플레이크 중심이었던 국내 시리얼 시장에서 그래놀라 대중화를 이끌어 왔다. 저당 카카오·통보리 등 건강 라인부터 '오!그래놀라 다이제'까지 다양한 라인업을 갖추고 있다.
회사 관계자는 "'우유 말먹 간식'으로 사랑받아온 미쯔에 마시멜로를 더해 트렌디한 그래놀라로 진화시켰다"며 "먹는 방식에 따라 다양한 식감과 맛을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com