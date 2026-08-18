풀무원 춘천 얼음공장, 식용 얼음 최초 '글로벌 HACCP' 인증

AI 핵심 요약beta
- 풀무원 춘천 얼음공장이 국내 첫 글로벌 HACCP을 획득했다.
- 춘천 공장은 식용 얼음업계 유일 4대 안전 인증을 갖췄다.
- 풀무원은 전 공정 디지털 관리로 안전 체계를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 풀무원의 춘천 얼음공장이 국내 식용 얼음 전문 제조 공장 최초로 글로벌 HACCP 인증을 획득했다.
이번 인증으로 춘천 얼음공장은 국내 식용 얼음 제조업체 중 유일하게 일반 HACCP, 스마트 HACCP, 글로벌 HACCP, FSSC 22000(식품안전시스템 인증) 등 4대 주요 식품안전 인증을 모두 보유하게 됐다.
글로벌 HACCP은 제조 공정의 위생 관리뿐 아니라 외부의 고의적 오염이나 위해요소를 차단하는 식품보안(Food Defense), 관리 기준의 현장 이행 여부까지 종합적으로 평가하는 국제 식품안전 관리체계다. 풀무원 춘천 얼음공장의 인증 사례는 한국식품안전관리인증원의 글로벌 HACCP 소개 영상에 우수 사례로 소개되기도 했다.
1990년대 초반 설립된 춘천 얼음공장은 2018년 FSSC 22000, 2023년 스마트 HACCP에 이어 올해 글로벌 HACCP까지 획득하며 식품안전 체계를 단계적으로 강화해 왔다. 현재 봉지얼음 8종과 컵아이스 3종 등 총 11종을 생산하며, 원수 관리부터 출고까지 전 공정 핵심 데이터를 디지털화해 실시간으로 모니터링하고 있다.
김창민 공장장은 "얼음은 제조용수가 곧 완제품이 되는 만큼 예방 중심의 철저한 위생 관리가 필수적"이라며 "글로벌 시장에서도 신뢰받는 식품안전 선도 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com