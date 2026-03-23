중동발 에너지 대란 우려에…서울시, 대중교통 이용 확대

서울시, 비상경제대책회의 종합 대응 방안 발표

출퇴근 지하철·버스 집중 배차 시간 1시간 연장

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 중동 정세 불안 장기화 상황에 따라 서울시가 기업·민생 등 종합 정책을 추진한다. 특히 에너지 부족 상황에 대비해 출퇴근 시간 지하철·버스 집중 배차 시간을 각각 1시간 연장한다.

서울시는 23일 오세훈 서울시장 주재로 비상경제대책회의를 열고 종합 대응 방안을 발표했다.

지난해 10월 추석 연휴 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선이 귀성 차량들로 정체를 빚고 있다. [뉴스핌DB]

이날 회의에는 오 시장을 비롯해 행정1·2부시장, 정무부시장, 기획조정실장, 경제실장, 교통실장 등 주요 간부와 서울경제진흥원, 서울연구원, 서울신용보증재단 등 유관기관, 동작구 부구청장, 한국무역보험공사, 중소기업중앙회, 한국무역보험공사, 한국무역협회, 코트라, 한국해운협회, 한국국제물류협회, 한국통합물류협회, 대한전문건설협회 등 경제 관련 협단체 관계자들이 참석했다.

이번 시장 주재 회의에서 서울시는 기업·물가 중심 대응과 함께 교통·세제·생활밀착 분야까지 확대된 종합 대응 체계를 강화하기로 했다.

먼저 서울시는 고유가로 인한 시민 교통비 부담을 줄이기 위해 대중교통 이용 확대와 교통수요 관리를 병행 추진한다.

특히 대중교통 이용 편의 확대를 위해 출퇴근 시간 지하철·버스 집중배차 시간을 각각 1시간 연장한다. 출근 시간은 기존 07~09시에서 07~10시로, 퇴근 시간은 18~20시에서 18~21시로 확대 운영한다. 확대되는 오전․오후 각 1시간은 승객 증가에 대응하여 탄력적으로 운영한다. 혼잡역사에는 안전인력을 추가 배치하고, 도시철도 에너지 절감 운영(조명 최소화, 설비 효율화 등)을 통해 에너지 절약도 병행한다.

공영 및 공공부설 주차장 1546개소를 대상으로 차량 5부제를 시행하고, 환승주차장 요금을 인상해 자가용 이용을 줄이고 대중교통 이용을 유도한다. 자치구 교통수요관리 평가 시 인센티브를 부여해 대중교통 활성화 정책 참여를 확대할 계획이다.

또 서울시는 중동 상황으로 피해를 본 수출입 기업을 대상으로 기존 금융지원에 더해 리스크 대응 기능을 보완한 지원책을 내놨다.

물류비 급등과 해상 운송 차질에 따른 기업 부담을 완화하기 위해 긴급 물류비 바우처(수출바우처)를 지원한다. 보험 사각지대 해소와 연쇄 부도 방지를 위한 지원도 확대됐다. 소액 수출기업을 대상으로 수출보험(단체보험) 일괄가입 지원을 관계기관과 협의 중이며 보험 사각지대 해소 및 행정절차를 간소화한다. 수출대금 미회수 기업에는 긴급 수출바우처와 경영안정자금을, 물류비 부담 기업에는 수출보험 및 물류비 지원을 연계하는 등 지원을 내놓고 있다.

유가 상승이 시민 생활 전반에 미치는 영향을 최소화하기 위해 생활밀착 대응도 내놨다.

기존에는 전체 주유소 대상 점검을 해 왔으나, 앞으로는 가격 급등·이상 거래 등 위험 징후가 있는 업소를 중심으로 집중 점검을 실시해 점검의 실효성을 높인다. 공공부문 에너지 절약을 위한 '2단계 대응'도 병행 추진한다. 공공기관을 대상으로 냉난방 관리 강화, 에너지 사용 절감 등 강도 높은 절약 조치를 시행해 시 내부부터 선제 대응에 나선다.

유가 상승이 생활필수품 가격으로 전이되는 것을 막기 위해 쓰레기 종량제봉투 생산·유통 전반을 점검하고 수급 안정 관리도 한다. 종량제봉투 재고 및 공급 상황을 지속적으로 확인하고 공급 차질을 사전에 방지해 가격 인상 요인이 시민 부담으로 이어지지 않도록 관리한다.

물가 안정을 위한 대응도 강화한다. 전통시장 97개소, 대형마트 25개소 대상 농축수산물 및 가공식품류 87개 품목에 대한 가격 모니터링에 더해 라면, 즉석밥, 통조림 등 생필품 10종에 대한 사재기 등 이상 징후를 집중 점검해 생활물가 불안을 사전에 차단할 계획이다.

서울시는 이날 논의된 현장 의견을 바탕으로 추가 지원방안을 검토하고 민관 협력 대응체계를 강화해 나갈 계획이다.

오 시장은 "세계 경제의 불확실성이 일상을 압박하기 시작했다"라며 "서울시는 현 상황을 엄중하게 인식하고, 민생안정을 위한 전방위 물가관리 체계를 즉시 가동하는 한편, 기업과 소상공인을 위한 경영안전망 강화를 통해 선제적 조치를 추진하는 등 비상한 각오로 시민의 일상을 지키기 위해 가용한 수단을 총동원하겠다"고 했다.

이어 오 시장은 "대응 속도와 정밀도를 높이기 위해 민관 합동 대응체계를 강화하고 현장 의견이 지체 없이 정책에 반영되도록 상시 점검체계를 가동해 서울경제의 회복 탄력성을 높이겠다"고 강조했다.

한편 서울시는 중동 상황 발생 직후인 지난 6일 경제실장을 반장으로 하는 비상경제대책반을 가동하고,지난 11일 행정1부시장 주재 비상경제회의를 통해 대응 단계를 격상했다. 비상경제대책반 가동 후 기업 피해 접수, 수출기업 지원, 물가 모니터링 등을 중심으로 대응했다. 이후 지난 11일 비상경제회의를 통해 중소기업 육성자금 1000억 원 융자지원, 수출보험·보증료 지원 확대 등 금융지원 대책을 추진했다.

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