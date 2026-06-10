마스턴투자운용, 장애인 인식개선 프로그램 개최

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밀알복지재단과 교육·공연·전시 진행

발달장애인 앙상블·미술 작품 소개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용은 사회공헌추진단 주관으로 문화예술을 접목한 장애인 인식개선 프로그램을 개최했다고 10일 밝혔다.

이번 프로그램은 장애인과 비장애인이 교류할 수 있는 환경을 조성하기 위해 밀알복지재단과 함께 마련됐다.

마스턴투자운용은 지난 9일 서울 서초구에 있는 본사 대회의실에서 '장애인 인식개선 교육 및 문화예술 프로그램'을 진행했다. 프로그램은 현장 참석뿐 아니라 화상회의 시스템을 활용한 온라인 실시간 교육도 함께 운영됐다.

정규태 밀알복지재단 밀알문화예술센터장(왼쪽)과 박형석 마스턴투자운용 대표이사. [사진=마스턴투자운용]

이번 교육은 장애인 인식개선 교육과 발달장애인 연주자들의 음악 공연, 미술 전시를 결합한 방식으로 구성됐다. 회사는 기존 강의형 교육에서 벗어나 문화예술을 접목한 체험형 방식으로 프로그램을 운영했다고 설명했다.

장애인 인식개선 교육은 정규태 밀알복지재단 밀알문화예술센터장이 맡았다. 정 센터장은 장애에 대한 이해와 사회적 공존의 중요성을 설명했다.

교육 이후에는 밀알문화예술센터 소속 발달장애인 클래식 앙상블 공연이 진행됐다. 이날 공연에서는 클래식과 크로스오버 곡이 연주됐다. 발달장애인 연주자 2명이 보호자 1명과 함께 참여했다.

행사와 함께 발달장애인 예술팀 '브릿지온 아르떼'의 미술 작품 전시도 마련됐다. 작품은 마스턴투자운용 본사 사무실에 이젤 형태로 전시돼 임직원들이 자유롭게 관람할 수 있도록 했다. 밀알문화예술센터는 브릿지온 아르떼 작가들의 작품이 담긴 엽서도 마련해 임직원들이 가져갈 수 있도록 했다.

밀알문화예술센터는 밀알복지재단이 운영하는 문화예술 플랫폼이다. 장애 예술인의 활동을 지원하고 문화예술을 통해 장애인과 비장애인이 교류할 수 있는 프로그램을 운영하고 있다. 문화예술 기반 장애인 인식개선 교육도 진행하고 있다.

박형석 마스턴투자운용 대표이사는 "기업의 지속가능한 성장은 다양한 구성원이 서로를 이해하고 존중할 때 가능하다"며 "이번 프로그램이 장애에 대한 이해와 공감을 넓히고 다양성을 존중하는 조직 문화를 만들어가는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

마스턴투자운용 사회공헌추진단은 앞으로도 기업의 전문성과 자원을 바탕으로 사회공헌 활동을 추진할 계획이다.

dconnect@newspim.com