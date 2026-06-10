엔피, 스트레스솔루션과 웰니스 사업 협력

AI 핵심 요약beta
- 엔피와 스트레스솔루션이 웰니스 솔루션 협력 MOU를 체결했다
- 엔피 무아홈에 HRV 기반 힐링비트 기술을 접목해 개인 맞춤형 XR 명상·웰니스 서비스를 고도화한다
- 양사는 공동 마케팅과 다양한 케어 분야 확장, 글로벌 디지털 헬스케어 시장 진출을 함께 모색한다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피가 AI 디지털 헬스케어 기업 스트레스솔루션과 웰니스 솔루션 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
양사는 엔피의 AI·XR 마인드케어 솔루션 '무아홈(MUAH)'에 스트레스솔루션의 HRV(심박변이도) 기반 생체 사운드 생성 기술 '힐링비트'를 접목하는 방안을 추진한다.
스트레스솔루션의 힐링비트는 AI 카메라를 활용해 생체 데이터를 측정하고 개인의 심전도에 동기화된 사운드를 생성하는 기술이다. 엔피는 이를 XR 명상 콘텐츠와 결합해 사용자의 상태 변화에 반응하는 웰니스 서비스를 구현할 계획이다.
무아홈은 사용자의 감정 상태를 분석해 맞춤형 XR 명상 콘텐츠를 제공하는 정서 케어 솔루션이다. 감정 측정과 분석, 회복 콘텐츠 체험을 하나의 공간에서 제공하는 것이 특징이다.
양사는 이번 협력을 통해 AI 기반 감정 분석, XR 콘텐츠, 생체 데이터 기반 사운드 기술을 결합한 개인 맞춤형 웰니스 서비스를 고도화할 방침이다.
또한 전시회와 컨퍼런스 참가 등 공동 마케팅을 추진하고, 기업복지(EAP), 실버케어, 스포츠 멘탈케어 등 다양한 분야로 협력을 확대할 계획이다. 향후 글로벌 디지털 헬스케어 시장 진출도 함께 모색한다.
엔피는 이번 협력이 무아홈의 개인화 수준을 높이고 AI·XR 기반 웰니스 서비스 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다고 밝혔다.
한편 엔피는 위지윅스튜디오와의 합병을 통해 콘텐츠 제작 역량과 AI·XR 기술을 결합한 통합 밸류체인 구축을 추진하고 있다.
whitss@newspim.com