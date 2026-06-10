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주차 분쟁도 AI가 푼다…트러스테이, 글로벌 주거 플랫폼 도약

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AI 핵심 요약

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  • 10일 트러스테이가 AI 주거 플랫폼 비전을 밝혔다
  • 주차·안전 관제 자동화로 업무시간 90% 줄였다
  • 몽골 실증 뒤 글로벌 스마트시티 확장에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주차 관리 시간 90% 단축…차별화된 AI 통합관제
단지 밖 상권까지 잇는 '초연결'…실버타운 거점 확대
"대체재 아닌 상생 모델"…몽골 넘어 글로벌 영토 확장

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = "단순한 IT화를 넘어 AI가 주거 공간 스스로를 제어하고 선제적으로 관리하는 3세대 플랫폼 시대로 접어들었습니다."

10일 서울 강남구 MDM 타워 야놀자 스퀘어에서 열린 '미디어허브 제3회 프롭테크 세션'에서 임태민 트러스테이 최고기술책임자(CTO)는 이같이 밝혔다. 한국프롭테크포럼 산하 커뮤니티 클럽 PRM 스퀘어가 주최한 이날 행사에서 트러스테이는 'AI 기반 스마트 주거 서비스 패러다임 변화'를 주제로 자사의 하이퍼커넥티드(Hyper-connected) 플랫폼 '노크(Knock)'의 주요 성과와 비전을 공유했다.

◆ 주차 관리 시간 90% 단축…차별화된 AI 통합관제

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 10일 서울 강남구 MDM 타워 야놀자 스퀘어에서 열린 '미디어허브 제3회 프롭테크 세션'에서 발표 중인 임태민 트러스테이 최고기술책임자(CTO)2026.06.10 dosong@newspim.com

주거 관리 사업을 운영하는 트러스테이 플랫폼의 가장 큰 강점은 단지 특화 데이터와 외부 법률 데이터를 종합적으로 학습한 AI 기술이다.

특히 고질적인 단지 내 주차 분쟁 해결에 나서고 있다. 단지 전역의 CCTV와 실시간 연동된 AI가 외부 불법 차량 및 내부 이중 주차 경로를 밀착 추적한다. 모바일 과태료 디지털 고지까지 연동해 관련 업무 시간을 기존 대비 90%가량 단축시켰다. 임 CTO는 "번호판 폰트를 자체 제너레이팅해 재학습하는 파이프라인을 구축해 영상 기반 차량 번호 인식률을 99.5%까지 끌어올렸다"고 설명했다.

안전망 구축에도 AI가 활용된다. 화재 발생 시 확산 속도를 감지해 1단계 관리자 알림, 2단계 입주민 전파, 3단계 소방서 및 경찰서 자동 신고와 맞춤형 대피로 안내까지 수행한다. 사고 전후(Pre-roll) 상황을 분석해 낙상 사고나 미상 구역 침입을 즉시 감지하는 통합관제 시스템도 상용화를 앞두고 있다.

◆ 단지 밖 상권까지 잇는 '초연결'…실버타운 거점 확대

트러스테이는 원패스, 주차, 커뮤니티 예약 등 개별적으로 파편화되어 있던 기존 서비스를 하나로 묶었다. 집 내부부터 단지 공용부, 나아가 주변 상권(하이퍼로컬)까지 잇는 '노크플레이스'를 통해 압도적인 서비스 커버리지를 확보했다는 평가다.

이를 바탕으로 가파른 성장세를 보이고 있다. 2024년 200단지(23만 가구) 수준이던 누적 도입 단지 수는 2025년 900단지(60만 가구)를 돌파하며 전년 대비 약 350% 성장했다. 올해 연말까지는 2000단지(200만 가구) 도입을 목표로 하고 있다.

적용 공간도 성수동 주요 정비구역 등 고급 아파트를 넘어 다양화되는 추세다. 용인 스프링카운티 자이(1345가구), 마곡 롯데캐슬 르웨스트, 백운호수 푸르지오 숲속의 아침 등 대형 프리미엄 실버타운에 특화 시설 관리 솔루션을 구축했으며, 대학교 복합 스포츠센터와 골프 레지던스 등으로도 외연을 넓혔다.

플랫폼의 근간이 되는 데이터 보안 역시 국가 표준급 거버넌스(ISMS-P)를 확보했다. 프라이버시 존(Privacy Zone)을 통해 외부 네트워크와 물리적으로 완전 격리하는 망 분리 기술을 적용해 개인정보 유출 가능성을 원천 차단했다.

◆ "대체재 아닌 상생 모델"…몽골 넘어 글로벌 영토 확장

이날 행사에서는 AI 도입에 따른 관리 인력 감축 우려에 대한 질의도 나왔다. 이에 이승오 트러스테이 대표는 "단지가 대형화되고 관리 시설이 늘어나는 반면 관리 인력은 한정적인 상황"이라며 "AI는 일자리를 없애는 것이 아니라 복잡해지는 업무를 효율화하고 자동화를 돕는 상생 도구"라고 설명했다.

트러스테이는 축적된 기술력을 무기로 글로벌 진출도 본격화하고 있다. 최근 몽골 제2도시를 대상으로 스마트시티 통합 CCTV 관제 시스템 실증사업(PoC)을 성공적으로 마치고 실제 서비스에 돌입했다. 인도네시아 바이어와도 신도시 도입을 논의하는 등 해외 러브콜이 이어지고 있다.

이 대표는 "노크는 단순한 온라인 플랫폼이 아니라 오프라인 공간의 문제를 실질적으로 해결하는 폐쇄형 생태계"라며 "지역 상권, 지자체와도 긴밀하게 연계해 새로운 차원의 디지털 라이프 스탠다드를 선보이겠다"고 강조했다.

dosong@newspim.com

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"AI 랠리 아직 끝나지 않았다" [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 글로벌 증시가 반도체주 급락 충격에서 벗어나 반등에 나서고 있다. 브로드컴(AVGO)의 실적 전망 실망으로 촉발된 AI(인공지능) 관련주 매도세가 진정되면서 투자심리가 회복되고 있지만, 월가에서는 향후에도 높은 변동성이 이어질 수 있다는 경고가 나오고 있다. 9일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 상승세를 나타냈다. 기술주 중심의 나스닥100 선물은 0.7% 올랐고 유럽 기술주도 이틀 연속 상승하며 지난주 낙폭 일부를 만회했다. 한국 코스피도 기술주 반등에 힘입어 8% 넘게 급등했다. 앞서 글로벌 증시는 지난 금요일 브로드컴의 실망스러운 전망이 AI 관련주 전반의 고평가 우려를 자극하면서 큰 폭의 조정을 겪었다. 미국 반도체주 급락은 아시아와 유럽 증시로 확산되며 글로벌 기술주 전반을 흔들었다. 하지만 월가에서는 이번 조정을 강세장 종료 신호가 아닌 '건강한 숨 고르기'로 보는 시각이 우세하다. 브로드컴 간판 [사진=블룸버그통신] ◆ "조정은 매수 기회" 미국 에드워즈자산운용의 로버트 에드워즈 최고투자책임자(CIO)는 최근 기술주 조정을 "투자자들에게 주어진 선물"이라고 평가했다. 그는 "급격한 하락이 나올 때마다 강한 매수세가 유입되고 있다"며 "매출 성장과 기업 이익 증가라는 강력한 펀더멘털은 여전히 살아 있다"고 말했다. 에드워즈는 올해 말 S&P500 지수가 7700포인트까지 상승할 것으로 전망했다. 다만 차기 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 인선 불확실성과 호르무즈 해협 재개방 지연 등이 변수로 작용할 경우 7~12% 수준의 조정이 나타날 수 있다고 내다봤다. 그는 "강세장에서는 급등과 급락이 반복된다"며 "변동성은 강세장에 참여하기 위해 치러야 하는 입장료"라고 강조했다. ◆ "성장 스토리 훼손 아니다" 일부 전문가들은 최근 조정을 기술주 거품 붕괴가 아닌 가격 재조정 과정으로 해석했다. 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼트의 앤서니 윌리스 수석 이코노미스트는 "최근 약세는 성장 스토리의 붕괴가 아니라 시장이 지나치게 낙관적이었던 가격 수준을 재평가하는 과정"이라고 분석했다. 그는 "AI 낙관론에 힘입어 미국 증시는 9주 연속 상승했지만 예상보다 강한 고용지표가 발표되면서 투자자들이 금리 전망을 다시 점검하기 시작했다"고 설명했다. 이어 "AI 산업의 다음 성장 단계에 필요한 막대한 투자 비용과 과도하게 집중된 투자 포지션도 최근 조정의 배경"이라고 덧붙였다. ◆ 씨티 "AI 강세론자와 약세론자 충돌" 씨티그룹은 최근 조정 이후 미국 증시 수급 구조가 오히려 더 건전해졌다고 평가했다. 씨티는 올해 말 S&P500 목표치를 기존 7700포인트에서 8100포인트로 상향 조정했다. 이는 현재 수준보다 약 10% 높은 수치다. 다만 시장 내부에서는 AI 강세론자와 약세론자가 첨예하게 맞서고 있다고 진단했다. 지난주 미국 증시에서는 147억달러 규모의 신규 공매도 포지션이 구축된 반면 47억8000만달러 규모의 신규 매수 포지션도 유입됐다. 씨티는 "거시경제 둔화를 우려하는 투자자들과 AI 관련주 조정을 매수 기회로 보는 투자자들이 동시에 시장에 존재하고 있다"고 분석했다. 특히 현재 나스닥 매수 포지션의 72%가 여전히 수익 구간에 있는 만큼 이번 주 예정된 주요 기술기업 실적이 기대에 못 미칠 경우 차익실현 매물이 다시 출회될 수 있다고 경고했다. 그럼에도 월가의 전반적인 시각은 여전히 낙관적이다. AI 투자 확대와 견조한 기업 실적, 대형 IPO 기대감 등이 미국 증시의 상승 흐름을 지탱할 것이라는 전망이 우세하다. 다만 전문가들은 "강세장은 이어지겠지만 변동성 역시 더욱 커질 것"이라고 입을 모으고 있다. koinwon@newspim.com 2026-06-09 21:57
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앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다.  앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다.  mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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