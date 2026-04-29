"맞춤형 '부동산 정보' 한눈에"...세종시, 내달 '공간정보 포털' 첫선

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 29일 공간정보 통합플랫폼 구축 사업 완료보고회를 열었다.
- 세종 부동산 포털을 통해 맞춤형 부동산 정보를 제공하며 다음달 시범 운영한다.
- 내 집 찾기 MBTI와 사기 예방 지도를 도입해 시민 편의를 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시는 29일 시청 대회의실에서 맞춤형 부동산 정보 제공을 위한 '공간정보 통합플랫폼 구축' 사업 완료보고회를 개최했다고 밝혔다.
이번 사업은 행정 중심의 정보 제공에서 벗어나 시민들이 직접 체감할 수 있는 '세종 부동산 포털'을 구축하기 위한 것으로 다음달부터 시범 운영된다.
세종 부동산 포털은 기존에 흩어져 있던 부동산 정보를 한곳에 모아 맞춤형 서비스가 제공된다. 특히 '내 집 찾기 MBTI'는 전국 최초로 도입된 기능으로 교육·교통·의료 등 생활 선호도를 반영한 '생활지수'를 기반으로 아파트 단지 검색이 가능해 개인 성향에 맞는 주거지를 찾을 수 있다.
또 투명한 정보 공개를 통해 토지·건축물 정보, 토지이용계획은 물론 부동산 공시가격과 실거래가 정보까지 지도 기반으로 상세히 확인할 수 있도록 했다.
이와 함께 집합상가의 위치와 층별 상세 정보를 지도 위에서 한눈에 확인할 수 있도록 시각화했고 '토지 지분 거래 주의 지도'를 통해 기획부동산 등 부동산 사기 피해를 예방하는 안전망도 구축됐다.
시는 시범 운영을 거쳐 시스템 안정성을 점검한 후 다음달 말 시민들에게 정식으로 서비스를 개방한다는 계획이다.
김하균 세종시장 권한대행은 "시민이 일상에서 즉각 체감할 수 있는 데이터 기반의 부동산 서비스를 처음 선보이게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 시민 생활에 밀접한 스마트 행정 서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
jongwon3454@newspim.com