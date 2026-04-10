뉴욕증시, 미-이란 휴전 낙관론에 상승…다우 연초 이후 낙폭 반납

AI 핵심 요약beta
- 뉴욕증시 주요 지수가 9일 일제히 상승 마감했다.
- 미국 이란 평화 협상 기대와 유가 상승이 긍정 영향을 줬다.
- PCE 물가 상승에도 고용 안정과 특징주 강세 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 9일(현지시간) 일제히 상승 마감했다. 미국과 이란이 평화적 해법에 대한 협상 노력을 지속하면서 긍정적 결말에 대한 기대가 지속됐다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 275.88포인트(0.58%) 오른 4만8185.80에 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 41.85포인트(0.62%) 전진한 6824.66, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 187.42포인트(0.83%) 상승한 2만2822.42로 각각 집계됐다. 이날 다우지수는 연초 이후 수익률이 플러스(+) 전환했다.
미국과 이란이 갈등의 평화적 해법을 계속 추구한다는 소식이 꾸준히 전해지면서 주식시장도 긍정적인 흐름을 이어갔다. 이날 S&P500지수는 2거래일 연속으로 100일 이동평균선(이평선)과 200일 이평선을 모두 웃돌았다.
웰스파이어 어드바이저스의 올리버 버셰 선임 부대표는 "미국 정부가 행동보다는 말이 많고, 세계 파괴와 관련해 커다란 성명을 내고 싶어 한다는 인식이 늘고 있다"며 "투자자 관점에서 이것을 무시할지, 혹은 현금화하여 앞으로 2년간은 시장에 참여할지를 정해야 한다"고 설명했다.
RFG 어드바이저리의 릭 웨델 수석투자 책임자(CIO)는 "휴전이 존재하는 것이 사실이며 양측은 투자자들에게 상황이 장기적으로 해결될 것이라고 믿게 했다"고 분석했다.
이란이 호르무즈 해협을 지나는 선박을 하루 15척으로 제한할 것이라는 소식이 전해지면서 유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 3% 오른 97.87달러에 마쳤으며, 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 1%가량 오른 95.92달러를 기록했다.
장중 유가는 호르무즈 해협이 완전히 개방되지 않았다는 실망감에 배럴당 100달러까지 상승했지만, 이스라엘이 레바논과 직접 협상할 것이라는 소식이 전해지면서 100달러 밑으로 상승 폭을 줄였다.
이날 공개된 경제 지표는 고착된 물가를 가리켰다. 2월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월보다 0.4% 상승해 지난해 2월 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.4%, 전년 대비 3.0% 각각 올랐다.
다만 시장에서는 지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 폭등한 유가가 반영되면서 3월 물가 지표가 큰 폭으로 상승했을 것으로 전망하고 있다. 경제 전문가들은 3월 소비자물가지수(CPI)가 한 달 전보다 1.0%, 전년 대비 3.3% 올랐을 것으로 예상했다.
고용 시장은 여전히 안정된 흐름을 보였다. 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 전주 대비 1만6000건 증가한 21만 9000건으로 집계됐다. 이는 월가 기대치인 21만 건을 소폭 웃도는 수치다.
특징주를 보면 마벨 테크놀로지의 주가는 바클레이스의 투자 의견 상향 조정에 4.79% 상승했다. 메타 플랫폼스는 슈퍼인텔리전스 랩의 첫 인공지능(AI) 모델 공개로 이날 2.61% 올랐다. 메타에 210억 달러 규모의 AI 클라우드 인프라를 공급하기로 한 코어위브는 3.49% 급등했다.
아마존닷컴은 일라이릴리의 일명 경구용 GLP-1인 파운다요를 3000개 도시에서 당일 배송으로 제공하기로 하면서 5.60% 급등했다. 이날 아마존은 클라우드 부문인 아마존웹서비스(AWS)의 AI 서비스 매출액이 연 150억 달러를 돌파했다고 밝히기도 했다.
'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 7.27% 내린 19.51을 가리켰다.
mj72284@newspim.com