서울시 고립은둔 청년당사자, 시민홍보단 '똑똑이'로 소통

AI 핵심 요약beta
- 서울시복지재단 고립예방센터가 9일 고립은둔 청년 시민홍보단 똑똑이 발대식을 열었다.
- 19~39세 고립은둔 청년 20명을 선발해 4월부터 11월까지 8개월 활동한다.
- MZ세대 콘텐츠로 고립 문제를 알리며 청년이 청년을 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시복지재단 고립예방센터는 고립은둔 청년 당사자들로 구성된 시민홍보단 '똑똑이' 활동을 전개한다고 10일 밝혔다. 센터는 전날 2026년 고립은둔 청년 시민홍보단 '똑똑이' 발대식을 개최했다.
시민홍보단 똑똑이는 사회적 고립·외로움·은둔 문제를 시민의 시선에서 알리기 위한 시민 참여형 홍보단이다. 지난해 15명이 참여해 총 153건의 콘텐츠(웹툰, 기사 등)를 생산했다. 연말에는 '외로움·고립·은둔 속에서 세상으로! - 똑똑이가 들려주는 이야기' 책자를 발간한 바 있다.
올해는 고립은둔 경험을 가진 청년 중심으로 만 19~39세 청년 20명을 선발했으며 오는 4월부터 11월까지 약 8개월간 활동한다. 올해 똑똑이 참여자 약 80%가 사회적 고립과 은둔을 경험한 고립은둔 청년 당사자이기도 하다.
앞으로 똑똑이는 센터를 포함해 서울시 전역에서 추진되는 사회적 고립 예방 관련 다양한 이슈를 자신의 경험을 녹인 콘텐츠로 제작·확산하는 역할을 수행한다.
'청년이 청년을 돕는다(Peer Support)'를 콘셉트로 ▲유튜브 영상 ▲인스타그램 카드뉴스 ▲웹툰 ▲블로그 기사 등 MZ세대가 선호하는 콘텐츠 제작을 통해 고립된 또래와의 소통에 나선다.
이수진 고립예방센터장은 "생각보다 많은 청년들이 고립을 경험하고 있었다"며 "고립을 경험한 청년들이 전하는 메시지가 고립된 또래들에게 가장 강력한 위로와 연결의 끈이 될 수 있을 것"이라고 전했다.
100wins@newspim.com