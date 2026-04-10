대학생이 직접 띄우는 미래 모빌리티…'2026 UAM 올림피아드' 개최

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부가 10일 대학생 UAM 올림피아드 참가자를 모집한다.
- 부문을 7개로 확대하고 실제 구현 평가를 강화한다.
- 본선은 10월 김천에서 열리며 최대 1000만원 상금을 준다.
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'공항활용' 부문 신설
10일부터 두 달간 접수 진행
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 국내 대학생들이 도심항공교통(UAM) 기체를 직접 설계하고 실제 비행까지 시연해 볼 수 있는 경연의 장이 열린다.
10일 국토교통부와 한국교통안전공단(TS)는 5월 31일까지 '2026 전국 대학생 UAM 올림피아드' 참가자를 모집한다고 밝혔다.
2022년 첫발을 뗀 이 대회는 단순한 아이디어 공모를 넘어 실제 산업과 직결되는 설계, 제작, 운용 경험을 제공하는 국내 대표 UAM 인재 육성 프로그램이다. 올해로 5회를 맞이한 이번 올림피아드는 기존 6개였던 참가 부문을 7개로 확대해 기체 설계부터 인프라, 관련 제도까지 UAM 생태계 전반을 아우르도록 개편했다.
기존 평가 항목인 ▲기체 창작 ▲공간 정보 ▲전파 환경 ▲버티포트(UAM 수직 이착륙을 위한 시설) ▲사회적 수용성 ▲규제 혁신 등 6개 분야에 '공항활용' 부문을 새롭게 추가해 실제 운용 환경과의 연계성을 높였다.
이번 대회의 핵심은 '실제 구현 중심의 평가'다. 기체 창작 부문에서는 도심형 항공기의 임무 수행 능력을 반영한 설계와 제작, 비행 실력을 따진다. 버티포트 부문 역시 입지 선정 단계부터 설계와 운영에 이르는 전 과정을 종합적으로 검증한다.
올해부터는 버티포트 모형 제작 등 실물에 기반한 평가 방식을 도입해 참가자들의 실무 구현 능력을 집중적으로 살필 예정이다. 기체 창작과 버티포트 분야 참가팀에게는 사전 제작비를 지원해 머릿속 아이디어를 실제 결과물로 완성할 수 있도록 돕는다.
참가 신청은 대회 공식 누리집을 통해 가능하며, 부문별로 10개 팀을 선발해 사전 심사를 진행한다. 본선은 오는 10월 김천드론자격센터에서 열린다. 본선을 거쳐 최종 5개 팀을 가려낸다.
수상팀에게는 국토부 장관상과 함께 최대 1000만원(기체 창작 최대 1000만원, 나머지 부문 300만원)의 상금이 주어진다. 시상 규모는 7개 부문 총 35점이다.
박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 "이번 대회는 대학생들이 UAM 산업 기술을 몸소 체험하고 발전시킬 수 있는 기회의 장"이라며 "기체 창작 등 핵심 분야에서 도출된 결과물이 향후 실제 산업으로 이어질 수 있도록 아낌없이 지원할 계획"이라고 말했다.
Q. '2026 전국 대학생 UAM 올림피아드'의 참가 신청 기간은 언제인가요?
A. 4월 10일부터 5월 31일까지 대회 공식 누리집을 통해 신청할 수 있습니다.
Q. 올해로 5회를 맞이한 이번 대회에서 새롭게 달라진 점은 무엇인가요?
A. 기존 6개였던 참가 부문에 '공항활용' 부문을 새롭게 추가해 총 7개 부문으로 확대됐습니다. 기체 설계부터 인프라, 관련 제도까지 생태계 전반을 아우르며 실제 운용 환경과의 연계성을 높인 것이 특징입니다.
Q. 이번 대회에서 가장 핵심적으로 평가하는 요소는 무엇인가요?
A. 머릿속 아이디어를 실제 결과물로 완성하는 '실제 구현 중심의 평가'입니다. 이를 위해 올해부터 버티포트 모형 제작 등 실물 기반 평가를 도입했으며, 기체 창작과 버티포트 분야 참가팀에게는 사전 제작비도 지원해 실무 구현 능력을 집중적으로 살필 예정입니다.
Q. 본선 진출 및 최종 선발 과정은 어떻게 진행되나요?
A. 먼저 부문별로 10개 팀을 선발해 사전 심사를 진행합니다. 이후 오는 10월 김천드론자격센터에서 열리는 본선을 거쳐 부문별로 최종 5개 팀을 가려냅니다.
Q. 최종 수상팀에게는 어떤 상과 상금이 주어지나요?
A. 7개 부문에 걸쳐 총 35점이 시상될 예정이며, 수상팀에게는 국토부 장관상과 함께 상금이 수여됩니다. 기체 창작 부문은 최대 1000만원, 나머지 부문은 300만원의 상금을 받게 됩니다.
chulsoofriend@newspim.com