[오늘의 정치일정] 4월 10일(금)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 10일 전국민주노동조합총연맹을 초청해 간담회를 개최했다.
- 통일부장관은 도라산 열차 운행 재개 기념식에서 기념사를 전했다.
- 국방부장관은 국방과학연구소와 LIG D&A를 현장점검했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 전국민주노동조합총연맹 초청 간담회 (청와대)
<외교부>
-장관
10:30 한국석유협회 및 정유사 간담회
15:00 한-중앙아 정상회의 SOM 대표 단체 접견
18:00 국회 본회의
-1차관
10:00 차관회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
09:30 도라산 열차 운행 재개 기념식 기념사 (서울역·도라산역)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국방과학연구소 현장점검
13:20 LIG D&A 현장점검
-차관
11:45 도라산역 열차 운행재개 기념행사
<국가보훈부>
-장관
15:00 주간정책점검회의 (정부세종청사)
-차관
10:00 차관회의 (정부서울청사)
11:00 운암 김성숙선생 제57주기 추모식 (서울현충원)
<더불어민주당>
-정청래 당대표
08:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!>담양 창평전통시장 민생현장 방문 / 창평전통시장
09:00 전남 담양군 현장 최고위원회의 / 담양농협 본점 대회의실
미정 본회의 / 국회 본관 본회의장
-한병도 원내대표
10:00 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식 / 국회 본관 중앙홀
미정 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당대표
통상업무
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
14:00 6.3 지방선거 대전·세종 필승 결의대회 / 유성문화원
-서왕진 원내대표
10:00 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식 / 국회의사당 중앙홀
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 / 본관 예결위 회의장(제2회의장)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:20 TV조선 류병수의 강펀치 출연
-천하람 원내대표
10:00 대한민국 임시의정원 개원 107주년 기념식 (국회 본관 로텐더홀)
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 (국회 예결위회의장)
10:00 재정경제기획위원회 조세소위 (국회 본관 431호)
pcjay@newspim.com