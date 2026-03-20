[오늘의 정치일정] 3월 20일(금)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
12:00 밀라노-코르티나 동계 패럴림픽 선수단 격려 오찬 (청와대 영빈관)
15:00 중소기업인과의 대화(청와대 영빈관)
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 존스홉킨스대 국제대학원생 방한단 면담 (정부서울청사 7층 대회의실)
16:00 한스자이델 재단 신임 한국사무소장 면담 (차관실)
<외교부>
-장관
16:00 제5회 재외국민보호 위원회
-1차관
인도 출장
-2차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
본회의 (국회 본관 본회의장)
<국민의힘>
-*장동혁 당대표
14:00 울산광역시당 지방선거 출마예정자 정견 발표회 (종하 이노베이션센터)
본회의
-송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 (국회 본관 245호)
본회의
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:20 tv조선 <강펀치> 출연
18:02 KBS1-R <뉴스레터k> 전화인터뷰
-천하람 원내대표
07:30 YTN-R <장성철의 뉴스명당> 출연
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 한겨레TV <뷰리핑> 출연
15:30 안광호 인천 영종구청장 후보 개소식 (안광호 후보 선거사무소)
-서왕진 원내대표
07:30 해상풍력 얼라이언스(KODA) 포럼 (여의도 글래드호텔 2F)
pcjay@newspim.com