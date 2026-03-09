[오늘의 정치일정] 3월 9일(월)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
11:00 중동 상황 관련 비상경제점검회의(청와대 본관)
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
-1차관
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
13:00 '2026 INSS PEACE FORUM' 축사(웨스턴조선 오키드룸)
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
11:00 중점 보훈정책 추진 협의 (국회)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
9:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
10:30 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진 정책토론회(국회 의원회관 제3세미나실)
11:00 을지로위원회 상생꽃달기 행사(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
14:00 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의(국회 본관 534호)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
15:00 긴급 의원총회(국회 예결위회의장)
-송언석 원내대표
15:00 긴급 의원총회(국회 예결위회의장)
-정점식 정책위의장
10:00 김은혜·최보윤·강명구 의원 주최 '디지털자산산업 발전 방안: 규제와 혁신'(국회 의원회관 제10간담회의실)
10:00 조지연 의원 주최 '기후위기 시대, 기후적응법 제정 필요성과 입법 과제 토론회'(국회 의원회관 제2세미나실)
15:00 긴급 의원총회(국회 예결위회의장)
-정희용 사무총장
15:00 긴급 의원총회(국회 예결위회의장)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의(국회 본관 당회의실 224호)
11:00 조국혁신당 창당 2주년 조국 당대표 기자간담회(국회 본관 당회의실 224호)
*검찰개혁, 정치개혁 등 현안 및 지방선거 관련
14:00 간호조무사 단체 입당환영식(국회 본관 당회의실 224호)
-서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의(국회 본관 당회의실 224호)
14:30 국회를 정치개혁의 광장으로! - 개혁진보4당 정치개혁 농성 출범식(국회 본청 앞)
*원내대표, 정춘생 최고위원 발언, 출범식 이후 천막농성 진행
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실 국회 본관 170호)
10:00 'AI 선거 사무장' 앱 시연회(개혁신당 대회의실 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실 국회 본관 170호)
-이주영 정책위의장
통상 업무