[오늘의 정치일정] 2월 26일(목)

[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대)
<통일부>
-장관
10:00 한국정치학회 신임회장 및 임원진 면담 (장관실)
11:00 접경지역 평화안전 연석회의 개최 (남북회담본부 회담장 3층 대회의실)
-차관
통상업무
<외교부>
-장관
캐나다 출장
-1차관
통상업무
-2차관
제네바 출장
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
14:00 학군장교 임관식
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
11:00 한반도평화신전략위원회 출범식(국회 의원회관 제5간담회실)
14:00 대한약사회 제72회 정기 대의원총회(엘타워 7층 그랜드홀, 서초구 강남대로 213)
(속개) 국회 본회의
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
(속개) 본회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
-송언석 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
(속개) 본회의
-정점식 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:20 정점식 의원 등 주최 '남해안권 발전 특별법 포럼'(국회 의원회관 제2소회의실)
(속개) 본회의
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
(속개) 본회의
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 KBS1라디오 <전격시사> 출연
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실,국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
10:00 재정경제기획위원회 조세소위(국회 본관 431호)
13:30 지방선거 정당공천과 한국 민주주의 어떻게 개선할 것인가?(국회입법조사처 대회의실, 국회도서관 421호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
13:30 보건복지위원회 전체회의(국회 본관 601호)
<조국혁신당>
-조국 당대표
09:30 최고위원회 회의(국회 본관 당회의실, 224호)
10:30 직설위원회 발대식(국회 본관 당회의실, 224호)
-서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의(국회 본관 당회의실, 224호)
10:30 직설위원회 발대식(국회 본관 당회의실, 224호)