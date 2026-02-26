서울시, 청년 문화생활 지원하는 '서울청년문화패스 데이' 개최

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 청년의 문화생활 지원과 공연계 활성화를 목적으로 하는 '서울청년문화패스' 올해 운영에 맞춰 제1회 '서울청년문화패스 데이'를 오는 28일 개최한다고 26일 밝혔다.
행사는 대학로 올웨이즈씨어터에서 열리며, 청년문화패스를 효과적으로 활용하는 방법을 공유하는 간담회를 연다. 간담회 이후 연극 '불편한 편의점'을 관람하는 시간도 마련한다.
간담회에서는 서울청년문화패스 사업 취지와 이용 시 유의사항, 참여자 질의응답, 선배 이용자의 시즌 및 장르별(공연·전시 등) 바우처 활용 팁 등을 공유할 예정이다.
서울청년문화패스는 그간 청년들의 사회 초기 문화생활을 실질적으로 지원하며, 청년 문화권 보장을 위한 사업이다. 지난 2024년에는 문화체육관광부의 '청년문화예술패스'로 이어져 전국적으로 확산했다.
지난해 서울청년문화패스 만족도 조사(이용자 1200명 대상)에 따르면, 응답자 89.0%가 삶의 질 향상에, 90.2%가 행복감 증진에 도움이 됐다고 응답했다. 사업 만족도 또한 87.2%로 꾸준히 증가(2023년 77.9%, 2024년 85.8%)하고 있다.
2026년 지원자 모집은 '25년 12월부터 진행 중이며, 이달 24일 기준 약 1만여 명이 선정돼 이용 중이다. 상시 신청 가능하며 모집은 2026년 지원 예정 인원인 약 5만 명이 선정될 때까지 진행한다.
올해 서울청년문화패스는 서울에 거주하는 21~23세 청년(올해 기준 2003년~2005년생, 등록외국인 포함) 중 가구 기준 중위소득 150% 이하면 혜택을 받을 수 있다. 해당 연령대 기간 중 1회만 지원받을 수 있다. 1인당 최대 20만원 상당의 문화이용권을 지원한다.
등록외국인은 서울 거주자이면서 건강보험에 가입돼 소득 기준 확인이 가능한 경우 신청할 수 있다. 의무복무 제대군인의 경우 최대 3년까지 연령 가산을 적용한다.
김태희 서울시 문화본부장은 "올해 서울청년문화패스의 본격적인 사업 시행과 함께, 참여자들로부터 사업에 대한 생생한 의견과 이용 경험을 공유할 수 있는 자리를 마련하게 되어 기쁘게 생각한다"며 "간담회를 통해 청년들의 목소리를 적극 반영하여 올해도 청년들이 믿고 만족할 수 있는 사업으로 운영해 나가겠다"라고 말했다.
