[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 노동당 총비서 겸 국무위원장 김정은은 "지금 우리의 핵무력은 그 어떤 침략 전쟁도 물리적으로 강력히 억제하는 자기 사명을 책임적으로 수행하고 있다"면서 "어떤 세력이 우리를 공격한다면 즉시 보복할 수 있는 모든 준비를 끝냈다"고 밝혔다.
김정은은 지난 19일부 25일까지 열린 노동당 제9차 대회 사업 총화 보고에서 이같이 밝힌 것으로 관영 조선중앙통신이 26일 전했다.
[속보] 北김정은, 핵 보복 위협..."우리 핵 무력 책임적으로 사명 수행"
