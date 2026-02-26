'군사 기밀 유출 혐의' 유병호, 경찰 출석…"감사 발표 정당한 일"

26일 오전 10시경 출석...피의자 조사중
"국민이 알아서 안되는 비밀 없었다"
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 유재선 인턴기자 = 서해 공무원 피격 사건 등 감사 발표 과정에서 군사기밀 유출 혐의로 고발된 유병호 전 감사원 사무총장(현 감사위원)이 경찰에 출석했다.
서울경찰청 반부패수사대는 26일 오전 10시경부터 유 감사위원을 피의자 신분으로 불러 조사중이다.
서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에 출석한 유 위원은 조사에 앞서 취재진에게 "서해 감사하고 발표한 건 지극히 당연하고 정당한 일"이라며 "국민들께서 알아서 안될 비밀이 한글자도 없었다"고 말했다. 그러면서 "감사원 TF에 여러 위법 부당행위에 대해 성실하게 말씀드리겠다"고 덧붙였다.
내부 반대에도 보도 자료 배포를 강행한 이유에 대한 질문에 유 위원은 "그것도 허위사실"이라고 대답했다. 유 위원은 '군사기밀 누설 혐의를 인정하느냐'에 대한 질문과 '감사원 결정을 뒤집은 것이 맞냐'는 질문에는 답하지 않았다.
지난해 11월 감사원 운영 쇄신 TF(태스크포스)는 최재해 전 감사원장, 유 위원 등을 군사기밀보호법상 군사기밀 누설 혐의로 고발했다.
이들은 지난 2023년 윤석열 정부 당시 서해 공무원 피격 사건과 관련한 보도자료를 배포하는 과정에서 2급 군사기밀을 유출했다는 혐의를 받고 있다.
경찰은 지난 3일 감사원을 압수수색했다.
