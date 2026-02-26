신한은행, 건강 관리 수요 맞춰 '신한 운동화 적금' 27일부터 출시

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한은행은 고객의 건강 관리 수요에 맞춰 '신한 운동화 적금'을 27일부터 출시한다고 26일 밝혔다.
이 상품은 대표 건강 플랫폼인 '신한 50+ 걸어요'와 '신한 20+ 뛰어요'와 연계된 12개월 만기 자유적립식 적금으로, 최대 30만원까지 매월 입금할 수 있으며, 10만좌 한도로 제공된다.
'신한 운동화 적금'은 기본 이자율 연 2.5%에 우대이자율 최대 연 5.0%를 더해 최종적으로 연 7.5%의 금리를 적용받을 수 있다. 우대금리는 '신한 50+ 걸어요' 또는 '신한 20+ 뛰어요' 가입 시 연 1.0%p, 적금 가입 직전 6개월 내에 신한은행 예·적금 상품을 보유하지 않은 경우 연 1.0%p, 신한카드(신용) 신규 발급 후 3개월 이상 결제 실적이 있는 경우 연 3.0%p 또는 신한카드(신용·체크) 3개월 이상 결제 실적이 있을 경우 연 1.0%p를 제공한다.
신한은행은 지난해 10월에 러닝 특화 플랫폼 '신한 20+ 뛰어요'를 선보였으며, '신한 50+ 걸어요'는 2024년 11월 출시 이후 가입 고객 수가 100만명을 초과하는 성과를 이뤘다.
신한은행 관계자는 "이 적금은 세대별 건강 플랫폼과 금융을 연결하여 고객의 건강한 일상을 금융 혜택으로 자연스럽게 이어주는 상품"이라며 "앞으로도 고객의 실생활과 밀접하게 관련된 혁신적인 금융상품과 서비스를 지속적으로 선보일 계획"이라고 밝혔다.
